Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg bei 52,6 Prozent

USA-Reiseblogger / Pixabay

Die erstmals ausgewerteten landesweiten Daten zu den Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg zeigen eine durchschnittliche Wahlbeteiligung von 52,6 Prozent. Diese Zahl ergibt sich aus insgesamt 1.244 gültigen Wahlen, darunter Haupt-, Neuwahlen und Stichwahlen.

Dirk Meyer (kai)

Die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei den Bürgermeisterwahlen im Land lag bei 52,6 Prozent, was einer eher niedrigen Teilnahmequote entspricht. Besonders auffällig ist die starke Spannweite der Beteiligung. Während in der Gemeinde Böllen (Landkreis Lörrach), der kleinsten Kommune Baden-Württembergs, mit 89,9 Prozent eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung erzielt wurde, war die Beteiligung in der Stadt Nagold (Landkreis Calw) mit nur 16,3 Prozent am niedrigsten. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der Größe der Gemeinden wider, in denen die Wahlen stattfanden.

Zahl der Kandidaten und Amtsinhaber

In den 1.244 Bürgermeisterwahlen, die zum Stichtag 31. Dezember 2024 stattfanden, bewarben sich insgesamt 3.159 Personen um das Amt des Bürgermeisters. Im Durchschnitt trat damit etwa jeder zweite Wahlbewerberin gegen 2,9 andere Kandidaten an. Bei über einem Viertel der Wahlen (27,3 Prozent) war jedoch nur eine Person auf dem Wahlzettel. In zwei Fällen gab es gar keine Kandidaten: in Tunau und Schönenberg im Landkreis Lörrach, wo jeweils keine Wahl stattfand.

Von den 1.101 Hauptwahlen, die im Zeitraum betrachtet wurden, trat in 592 Fällen die amtierende Bürgermeisterin oder der amtierende Bürgermeister zur Wiederwahl an. In 87,3 Prozent dieser Fälle wurde derdie Amtsinhaberin auch wiedergewählt. Lediglich 75 Amtsinhaber*innen verloren ihren Sitz.

Bürgermeister in verschiedenen Amtszeiten

Ein weiterer bemerkenswerter Befund der Statistik betrifft die Amtszeiten der Bürgermeister. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 befanden sich knapp 47 Prozent der Bürgermeister in ihrer zweiten oder einer späteren Amtszeit. Besonders lange Amtszeiten gibt es in Baden-Württemberg: 15 Bürgermeister sind derzeit bereits in ihrer fünften Amtszeit. Das Durchschnittsalter der Bürgermeister*innen liegt bei 49,4 Jahren, wobei die Altersrange von 24 Jahren bis 72 Jahren reicht.

Geschlechterverteilung und Demografie

Die Geschlechterverteilung unter den Bürgermeister*innen bleibt unausgewogen. Von den 1.244 Wahlgängen wurden lediglich 114 von Frauen gewonnen, was einem Anteil von etwa 10,4 Prozent entspricht. Dies spiegelt das weiterhin bestehende Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in kommunalen Führungspositionen wider.

Die Ergebnisse der Auswertung durch das Statistische Landesamt werfen ein detailliertes Licht auf die Strukturen und Trends bei den Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg. Die Daten zur Wahlbeteiligung und den Amtsinhabern geben Einblicke in die politische Landschaft der Kommunen und die langfristigen Entwicklungen im Bereich der kommunalen Verwaltung.