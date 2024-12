Handy-Tarife: Prepaid- oder Laufzeitvertrag?

Paul Hanaoka / Unsplash

Weihnachten steht vor der Tür und viele Weihnachtsfans befinden sich auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten. Damit diese das ganze Jahr über mobil erreichbar sind, kann es sich lohnen, einen Handyvertrag zu verschenken. Mit einem Prepaid-Tarif oder einem Laufzeitvertrag können Opa, Oma oder die Kinder im Notfall schnell ihre Nächsten anrufen.

Sowohl bei der Prepaid-Variante als auch bei dem Laufzeitvertrag wird ein schriftlicher Vertrag mit einem Anbieter wie Edeka abgeschlossen. Im Gegensatz zum Laufzeitvertrag handelt es sich bei dem Prepaid-Tarif jedoch um ein Modell mit einem limitierten Guthaben. Nutzer können demnach Anrufe und SMS in einem bestimmten Umfang tätigen.

Bei einem Laufzeitvertrag wiederum können Telefonate, Nachrichten und die Nutzung des Internets erfolgen, bevor bezahlt wird. Hier stellt der Anbieter nämlich eine monatliche Rechnung und nutzt das Postpaid-Prinzip.

Doch lohnt sich ein Prepaid-Tarif überhaupt noch? Kann der neue Vertrag ohne Ausweisdokument abgeschlossen werden und wie erfolgt eine unkomplizierte Rufnummernmitnahme?

Lohnt sich Prepaid noch?

Viele Menschen vereinbaren Laufzeitverträge, um ihr Smartphone nutzen zu können. Doch auch Prepaid-Tarife für das Handy können sich auszahlen. Denn während Letztgenannte früher mit aufwändigen Aufladeprozessen und hohen Kosten einhergingen, bieten Anbieter inzwischen eine große Auswahl an Prepaid-Tarifen an, die die Nutzung vereinfachen. Der Prepaid-Tarif ist also nicht mit einem Mehraufwand verbunden, sondern bietet lediglich Zugriff auf ein limitiertes Guthaben.

Aus diesem Grund gilt: Ein Prepaid-Vertrag von Edeka kann sich auch heute lohnen. Eltern von Kindern können dank des Tarifs zum Beispiel besser kontrollieren, wie Kinder ihr Handy nutzen. Ältere Verwender von Smartphones nutzen den Umfang eines teureren Langzeitvertrages womöglich nicht aus. Auch hier kann es sich als ratsam erweisen, stattdessen einen günstigeren Prepaid-Tarif mit weniger Leistung zu wählen.

Um das Guthaben aufzuladen, muss kein lokaler Store mehr aufgesucht werden. Denn dies kann einfach über die App oder das Internet realisiert werden. Außerdem können Nutzer entscheiden, ob das Guthaben sich automatisch aufladen soll oder sie dieses manuell erweitern. Im erstgenannten Fall wird jeden Monat ein im Vertrag vereinbarter Betrag von dem Konto des Nutzers abgebucht und das Guthaben somit wieder aufgeladen.

Überhöhte Rechnungen und böse Überraschungen lassen sich durch Prepaid-Tarife vermeiden. Im schlechstesten Fall geht lediglich das Guthaben verloren. Zu Verschuldungen kann es jedoch nicht kommen. Dies kann auch im Falle eines Smartphone-Diebstahls oder SIM-Karten-Diebstahls vorteilhaft sein. Zudem lässt sich die Rufnummermitnahme auch bei Prepaid-Tarifen umsetzen.

Kann man einen Handyvertrag ohne Personalausweis abschließen?

Seit 2017 muss jeder, der einen Handyvertrag abschließen möchte, seinen Personalausweis vorlegen. Dieser Vorgang dient der eindeutigen Identifizierung und soll Missbräuche erschweren.

Zum einen können Interessierte das Postident-Verfahren nutzen. Dabei greifen sie auf ein Formular des Anbieters wie Edeka zurück. Das Formular und den Personalausweis legen diese dann bei der Post vor.

Eine Alternative stellt das Videoident-Verfahren dar. Hier ist eine Teilnahme an einem Videochat obligatorisch. Der Vorteil: Die Identifikation kann von zuhause aus erfolgen und Interessierte müssen ihre eigenen vier Wände nicht verlassen.

Rufnummernmitnahme: So geht’s

Um die alte Rufnummer weiterhin nutzen zu können, sendet der neue Anbieter ein Portierungsformular an den alten Anbieter. Wichtig ist hier: Es dürfen keine Unstimmigkeiten hinsichtlich der Namen im alten und neuen Vertrag auftreten.

Wurde der alte Vertrag zum Beispiel mit einem Namen abgeschlossen, der einen Tippfehler enthält, kann sich die Rufnummernmitnahme verzögern.

Das Fazit – Prepaid-Tarife können eine praktische Alternative zu Laufzeittarifen darstellen

Wer einen neuen Vertrag für sein Handy abschließen möchte, steht vor der Herausforderung, zwischen einem Laufzeitvertrag und einem Prepaid-Tarif von Edeka zu wählen. Beide Optionen können Vorteile bieten.

So erfolgt die Aufladung bei der Prepaid-Variante heute bequem und einfach über das Internet oder eine App. Sie schützt im Zweifelsfall vor hohen Rechnungen durch App-Käufe durch Kinder oder Nutzer, die sich mit dem Smartphone und dem Internet nicht gut auskennen.

Langzeitverträge wiederum lassen sich gut mit dem Ratenkauf von Smartphones oder Tablets kombinieren. Eine Aufladung ist nicht notwendig, da der Anbieter monatlich einen festen Betrag in Rechnung stellt.