BW: Umsatzrückgang und weniger Beschäftigte im Hotel- und Restaurant-Wesen

Im August 2025 setzte sich der Abwärtstrend im Hotel- und Restaurantwesen in Baden-Württemberg fort. Die realen Umsätze fielen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 %, während gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten weiter zurückging.

Dirk Meyer (kai)

Laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg verzeichnete das Hotel- und Restaurantwesen im August 2025 einen realen Umsatzrückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg hingegen um 1,2 %, was auf Preissteigerungen hindeutet. Diese Entwicklung setzt den Trend fort, dass die preisbereinigten Umsätze in diesem Sektor seit geraumer Zeit rückläufig sind. Im Zeitraum von Januar bis August 2025 lagen die realen Umsätze im Schnitt 4,4 % unter denen des Vorjahres, während der nominale Umsatz lediglich um 1,1 % zurückging.

Unterschiedliche Entwicklungen in Hotels und Restaurants

Die Entwicklung im Hotel- und Restaurantwesen verläuft nicht einheitlich. In der Hotellerie sank der reale Umsatz im August 2025 um 0,8 %, während der nominale Umsatz um 1,3 % stieg. In den Restaurants war der Umsatzrückgang noch stärker: Der reale Umsatz fiel um 2,4 %, auch wenn der nominale Umsatz um 1,2 % zulegte.

Beschäftigung geht weiter zurück

Auch die Zahl der Beschäftigten im Hotel- und Restaurantwesen war im August 2025 rückläufig. Insgesamt ging die Zahl der Beschäftigten um 1,7 % zurück, was den Abwärtstrend der vergangenen Monate fortsetzt. Von Januar bis August 2025 lag die Beschäftigungszahl im Durchschnitt um 3,2 % unter dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Die Entwicklung unterschied sich zwischen den beiden Bereichen. In der Hotellerie stieg die Zahl der Beschäftigten im August um 0,9 %, während in den Restaurants ein Rückgang von 3,1 % verzeichnet wurde.