Gen-Z Ausschreitungen in Stuttgart: 36 mutmaßliche Täter identifiziert

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Nach den Ausschreitungen im Anschluss an die Demonstration Gen Z regelt das in Stuttgart hat die Polizei inzwischen 36 mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert. Die Ermittlungen zu den Angriffen auf Einsatzkräfte, beschädigten Gebäuden und Fahrzeugen sowie mehreren Bränden laufen weiter.

Dirk Meyer (kai)

6.000 Menschen demonstrieren – danach eskaliert die Lage

Am Samstag, 31. Oktober 2026, hatten sich rund 6.000 Menschen zur Demonstration unter dem Motto Gen Z regelt das in der Stuttgarter Innenstadt versammelt. Während der Kundgebung kam es bereits zu ersten Vorfällen. Unter anderem wurden Feuerwerkskörper gezündet und Teilnehmer vermummten sich.

Nach dem offiziellen Ende der Versammlung blieb eine größere Zahl von Menschen auf dem Marienplatz. Dort entwickelte sich die Situation weiter. Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge wurden mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik beworfen. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Gebäuden und Fahrzeugen.

Unbekannte setzten Müllbehälter in Brand und zerstörten die Scheibe eines Bankinstituts. Auch der Polizeiposten Süd sowie mehrere Streifenwagen gerieten ins Visier: Sie wurden mit Farbbeuteln beworfen. Bei den Einsätzen erlitten insgesamt acht Polizeibeamte leichte Verletzungen.

Die Polizei reagierte mit Platzverweisen. Insgesamt wurden 62 entsprechende Anordnungen ausgesprochen. Inzwischen befinden sich 57 Strafanzeigen im Zusammenhang mit den Vorfällen in Bearbeitung.

36 Tatverdächtige identifiziert – Ermittlungen laufen weiter

Die Kriminalpolizei Stuttgart hat mittlerweile 36 Personen identifiziert, die im Zusammenhang mit den Straftaten unter Verdacht stehen. Dafür wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die weiterhin an der Aufklärung der einzelnen Vorfälle arbeitet.

Nach Angaben der Polizei besitzen 25 der identifizierten Tatverdächtigen die deutsche Staatsangehörigkeit. Elf von ihnen haben zusätzlich eine weitere Staatsangehörigkeit.

Bei den übrigen Personen handelt es sich um Staatsangehörige aus Belgien, Griechenland, der Schweiz, Syrien, der Türkei und der Ukraine. Bei einer weiteren Person ist die Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt.

Die Polizei führte außerdem bei rund einem Dutzend der identifizierten Personen sogenannte Gefährderansprachen durch. Dabei werden mögliche Tatverdächtige gezielt auf ihr Verhalten und mögliche strafrechtliche Konsequenzen hingewiesen. Die Maßnahmen erfolgten insbesondere mit Blick auf weitere angekündigte Demonstrationen und Versammlungen. Ziel ist es, mögliche neue Straftaten frühzeitig zu verhindern.

Hunderte Hinweise nach Einrichtung eines Online-Portals

Auch die Bevölkerung wird in die Aufarbeitung der Ereignisse einbezogen. Am 2. November richtete die Polizei ein Online-Hinweisportal ein, über das Zeugen Informationen und Bildmaterial zu den Ausschreitungen übermitteln können.

Seit der Freischaltung sind dort mehrere hundert Datensätze eingegangen. Die Ermittler prüfen und analysieren das eingereichte Material. Darüber hinaus werden umfangreiche Videoaufnahmen und weitere Bilder ausgewertet, die während und nach der Demonstration entstanden sind.

Die Auswertung soll dabei helfen, einzelne Tatverdächtige konkreten Straftaten zuzuordnen und den Ablauf der Ausschreitungen möglichst genau zu rekonstruieren.

Wie viele weitere Personen im Zuge der laufenden Ermittlungen identifiziert werden können, ist derzeit noch offen. Auch die Zuordnung sämtlicher Sachbeschädigungen und Angriffe ist bislang nicht abgeschlossen. Die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe arbeitet weiter an der Aufklärung der Vorfälle.