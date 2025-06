Marbach am Neckar. Am Sonntag, dem 1. Juni 2025, kam es gegen 16:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Außenbereich eines Restaurants im Mühlweg. Drei Personen gerieten zunächst verbal in Streit, der anschließend in Handgreiflichkeiten überging. Dabei erlitt ein Mann eine gefährliche Kopfverletzung.

Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten und bittet Zeugen, sich zu melden, um den Vorfall aufzuklären. Hinweise können beim Polizeirevier Marbach am Neckar abgegeben werden. (fk)