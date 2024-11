Stuttgart: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung einer Jugendlichen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Donnerstagmorgen, dem 14. November 2024, kam es an der sogenannten „Hall of Fame“ im Bereich der U-Haltestelle Mercedesstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 16-jähriges Mädchen sexuell bedrängt wurde.

Gemäß den Ermittlungen der Polizei befand sich die Schülerin gegen 09:45 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte sie zunächst nach einer Zigarette. Nachdem die Jugendliche verneinte, setzte der Mann seine Ansprache fort.

Als die 16-Jährige versuchte, sich von dem Unbekannten abzuwenden, kam es zu einem unerwünschten Übergriff. Der Mann küsste sie gegen ihren Willen und berührte sie unsittlich. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Ermittler hoffen, durch die Mithilfe der Bevölkerung weitere Informationen zu dem Vorfall zu erhalten und den Täter zu identifizieren.