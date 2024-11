Schießerei in Göppingen: Polizei fahndet nach unbekanntem Mann – Fantombild

Kreis Göppingen. Am 2. Oktober 2024 ereignete sich in einem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen eine tragische Schießerei, bei der ein 29-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Zwei weitere Gäste erlitten ebenfalls Verletzungen. Der Vorfall geschah kurz vor 22 Uhr und führte zur Einrichtung einer Sonderkommission, die seither intensiv an der Aufklärung der Geschehnisse arbeitet.

Wie bereits in vorherigen Pressemitteilungen berichtet, hat die Kriminalpolizei Ulm umfangreiche Spurensicherungen im Umfeld des Tatorts durchgeführt. Zahlreiche Zeugen wurden befragt, und Experten rekonstruieren die möglichen Abläufe des Vorfalls. Im Rahmen der Untersuchungen wurden auch Videoaufnahmen aus der Tatortnähe gesichtet.

Diese Aufnahmen führten zu Bildern eines Mannes, der sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe aufhielt und bislang nicht identifiziert werden konnte. Es wird vermutet, dass diese Person möglicherweise Informationen zur Tat hat oder mit dem Geschehen in Verbindung steht. Das Amtsgericht Ulm genehmigte die Veröffentlichung dieser Lichtbilder am 6. November 2024.

Beschreibung des gesuchten Mannes: Er wird auf etwa 18 bis 24 Jahre geschätzt, hat eine Größe von circa 175 cm und eine schlanke Statur. Sein dunkles, schulterlanges Haar könnte gebunden sein. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen trug er möglicherweise schwarze oder dunkle Kleidung.

Zeugenaufruf und Informationen zur Fahndung

Die Kriminalpolizei Ulm bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Mann oder zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich über das eigens eingerichtete Hinweistelefon unter 0731-188-4999 zu melden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass keine Anzeichen einer akuten Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter vorliegen.

Die Polizei überprüft weiterhin einen möglichen Zusammenhang mit kriminellen Konflikten im Großraum Stuttgart. Auch andere Zeugen, die Informationen zum Tatablauf oder zum Täter haben, werden ermutigt, sich unter der Telefonnummer 0731-188-0 zu melden. Bei den veröffentlichten Fahndungsbildern handelt es sich um Originalaufnahmen aus der Nachtzeit, weshalb die Farbgebung der Bekleidung abweichen kann.