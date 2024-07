Bad Cannstatt: Fahrradfahrer spuckt in Auto und flieht

Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagnachmittag in Bad Cannstatt ein außergewöhnliches Verhalten gezeigt. Er spuckte mehrmals in das Auto einer 39-Jährigen, bevor er flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter beschreiben können.

In der Schmidener Straße in Bad Cannstatt war eine 39-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Mitsubishi unterwegs, als der Unbekannte anhielt und durch die offene Fensterscheibe spuckte.

Als die Frau anhielt, folgte ihm der Mann und spuckte erneut in den Innenraum, bevor er die Flucht ergriff.

Der Täter beschädigte dabei auch die Stoßstange des Autos. Wer hat gesehen, was passiert ist? Kontaktieren Sie bitte das Polizeirevier 6 unter der Rufnummer +4971189903600. (red / kai)