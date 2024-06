EM 2024: Italienische Fußballfans feiern in Fellbach

Am Montagabend strömten hunderte italienische Fußballfans aus verschiedenen Public-Viewing-Locations in Fellbach in Richtung Stuttgarter Platz.



Der rasch wachsende Autokorso musste binnen weniger Minuten umgeleitet werden, da sich mehrere hundert Menschen auf die Straßen begaben. Trotz der aufgerüsteten Stimmung feierten die meisten Fans friedlich und ausgelassen.

Allerdings wurde die Atmosphäre durch wiederholtes Zünden von Pyrotechnik gestört. Als Folge wurden drei Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung durch den Wurf von Pyrotechnik eröffnet, darunter eines, das einen Polizeibeamten betraf. Zum Glück wurden keine Verletzten gemeldet. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet, nachdem ein Polizeibeamter beleidigt wurde. Wenn Sie Zeuge von den Vorfällen mit Pyrotechnik waren, bitten wir Sie, sich an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu wenden.