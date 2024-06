Update WordPress 6.5 Regina – ein Eldorado für Techniker

Pexels / Gustavo Fring

Seit dem 2. April können Website-Betreiber und Administratoren, die das beliebte Content-Management-System WordPress nutzen, von den Verbesserungen des neuen Updates WordPress 6.5 Regina profitieren. Das nach der Jazz-Violinistin Regina Carter benannte Update enthält ein Bündel an Verbesserungen und Erweiterungen.

Mehrwert besteht vor allem für technikaffine Anwender, welche die neuen Spezialfunktionen, die eher in die Tiefe als in die Breite gehen, wertschätzen können. In unserem Ratgeber erfahren unsere Leser, was bei WordPress durch das Update 6.5 Regina alles neu ist.

Wie können technische Laien vom Update profitieren?

WordPress hat durch das Update weiter an Qualität gewonnen und behält seinen Kurs bei, ein CMS für alle zu sein und sowohl technische Laien anzusprechen, die mithilfe leicht verständlicher Basis-Funktionen ihren Blog betreiben können, als auch Unternehmen und Experten mit Vorliebe für die kleinen Details.



Wer WordPress kommerziell nutzen möchte, aber aufgrund fehlender technischer Kenntnisse nicht dazu fähig ist, die vielfältigen Funktionen von WordPress anzuwenden, kann auf die Hilfe von IT-Dienstleistern zugreifen, die auf WordPress spezialisiert sind (hier finden unsere Leser dazu mehr Informationen).



Durch die Zusammenarbeit mit einer WordPress-Agentur können auch Unternehmen von den vielen Verbesserungen des Updates WordPress 6.5 Regina profitieren, deren Kernkompetenzen im nicht-technischen Bereich liegen. Da die digitale und analoge Welt näher zusammenrücken, sind Unternehmen aller Art auf einen ansprechenden digitalen Auftritt und fortschrittliche Marketingmethoden im WWW angewiesen.

Geschwindigkeit und Barrierefreiheit

Die Anzahl an Verbesserungen durch WordPress 6.5 Regina bei der Geschwindigkeit beziffert WordPress auf über 110. Die Fortschritte belaufen sich auf eine spektakuläre Leistungssteigerung bei der Geschwindigkeit. So ist die Ladegeschwindigkeit im Vergleich zu WordPress 6.4 mehr als doppelt so schnell, die Eingabegeschwindigkeit mehr als fünfmal so zügig und das Tempo bei der Übersetzung beschleunigt sich um 25 Prozent.

Bei der Barrierefreiheit sind 65 Verbesserungen hinzugekommen, um auch Lesern mit Handicaps die Erfassung der Inhalte zu ermöglichen.

Neue Schriftartenbibliothek

Nutzer erhalten mit dem Update Zugriff auf neue leistungsstarke APIs wie die Font Library für die bessere Verwaltung von Schriftarten. Mit der neuen Schriftartenbibliothek können Anwender Schriften wie in einer Mediathek verwalten und lokale Schriftarten nach Belieben hinzufügen.

Verbesserungen bei der Anzeige und interaktive Funktionen

DataViews erlaubt die Darstellung von Datensätzen in unterschiedlichen Layouts wie Tabellen, Listen, Gittern und vieles mehr. Im Site Editor lassen sich Templates, Muster, Schablonen und Seiten verwalten. Neu hinzugekommen sind Visualisierungsfunktionen für Filter, Paginierung, Suche, Ein- und Ausblendung sowie Sortierung.

Die Block-Binding- sowie Interactivity-Schnittstellen gestalten die Darstellung der Website dynamischer und interaktiver. WordPress legt seinen Schwerpunkt hierbei auf einen deklarativen Ansatz anstatt eines imperativen Ansatzes.



Dieser Ansatz ist weniger prozess- als vielmehr zielorientiert und bietet einen höheren Abstraktionsgrad. Administratoren können für das Frontend unter anderem eine Reihe von benutzerdefinierten HTML-Attributen verwenden, damit Besucher leichter mit Elementen wie Likes, der Sofortsuche, Kommentaren und Warenkorb füllen interagieren können, ohne dass sie hierfür die Seite neu laden müssen.



Überhaupt lassen sich Blockattribute künftig mit Werten verknüpfen, die je nach Kontext variieren. Ebenso unterstützt die Interactivity-API serverseitiges Rendering, um die Veränderungen vor dem Veröffentlichen zu überprüfen. Weiterhin ist die Schnittstelle performant, erweiterbar, atomar und zusammensetzbar, sodass sich mehrere Direktiven für komplexe Anwendungen kombinieren lassen.

Konsistentes Design und fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen

Administratoren können sich mit dem Update sämtliche Plugin-Abhängigkeiten anzeigen lassen, um Inkompatibilitäten auf die Spur zu kommen und Probleme wie Anzeigefehler und Drosselungen der Ladezeiten zu begrenzen. Sie können besser mit Links arbeiten und leichter Drag-and-drop verwenden.

Das Design lässt sich mit erhöhten Farbkontrasten, differenzierten Abstandsoptionen und einer größeren Farbvielfalt optimieren und Schlagschatten in den vier Blöcken Spalten, Bilder, Buttonblocks und Menüs verwalten. Schlagschatten erzeugen einen visuellen Effekt, um Elemente vom Hintergrund abzuheben und eine Illusion von Tiefe zu erzeugen.



Die Synchronisation von Mustern und Vorlagen ermöglicht wiederum die Vereinheitlichung von Stilen und Layouts über mehrere Muster hinweg, um ein konsistentes Design herzustellen. Administratoren können sich dank neuer Block Hooks leichter in den Lebenszyklus von Komponenten einklinken, um ihre Zustände und Nebeneffekte zu verwalten.

Überdies gibt es eine Weiterentwicklung bei den Group-, Cover-, Synchron- und Galleryblocks. Verbesserungen bei der Einstellung auf unterschiedliche Bildschirmformate schaffen die Gewähr für ein gleichbleibend attraktives Nutzererlebnis unabhängig von ihrem Endgerät.