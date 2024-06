Filmtipps: Aktuelle Online-Video-Perlen

cottonbro studio / pexels

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat einen guten Filmgeschmack. Alle heute vorgestellten Filme oder Serien haben von anderen Usern fast die volle Punktzahl (mind. 4 von 5 Sternen) erhalten.

Von Alexander Kappen

„Morgen hör ich auf“ – Serie auf Amazon Prime als Kauftitel zu erhalten, war auch vor kurzem noch in der ZDF Mediathek kostenlos (jetzt aber nicht mehr). Serie von 2016 mit Bastian Pastewka, der bekannt ist für gute Comedy- aber hier eher das Gegenteil spielt, super ernsthaft nämlich.

Ganz klar eine „Breaking Bad“-Kopie mit leicht abgeändertem Inhalt. Es geht wieder um einen Familienvater der auf die schiefe Bahn gerät weil er seine Familie retten will. Jochen (Pastewka) hat eine Druckerei und Geldsorgen en masse. Sein Strom, Telefon, Handy – alles wird abgestellt weil er die Rechnungen nicht zahlen kann. Da kommt er auf die Idee Falschgeld zu drucken und gerät in 5 Folgen in einige Abenteuer mit der Unterwelt.

Spannend und komisch wirklich überraschend gut für deutsche Verhältnisse und Pastewka überraschend seriös! TOP

Trailer – „Morgen hör ich auf“ – YouTube

Thriller „Die Hölle – Inferno“, 2017, Spannung vom Feinsten, Action ohne Ende! Die junge, türkischstämmige Özge Dogruol (Violetta Schurawlow) arbeitet als Taxifahrerin. In ihrer Freizeit übt sie sich als Thai-Boxerin und ist darin sehr erfolgreich. Bei einem Trainingskampf bricht sie einem jungen Mann die Nase und mehr.

Zuhause auf ihrer Toilette schaut sie aus dem Fenster auf den Hof und wird Zeugin eines brutalen Mordes an einer Frau. Sie ist sich sicher: Der Täter weiß, dass sie ihn gesehen hat. Es ist ein gefährlicher Serienkiller. Der verfolgt Özge, aber die dreht den Spieß um und geht selbst auf die Jagd!

THEY SEE YOU – Spot #4 „Place“ Deutsch German (2024) (youtube.com)

Psychothriller „Felony“: Australische Produktion, stark Drama lastig, ein Policeofficer fährt betrunken einen Jungen an, der danach verstirbt. Zuerst versucht er und ein Kollege alles zu vertuschen, dann meldet sich aber sein Gewissen und er will alles gestehen. Aber sein Kollege hängt da jetzt mit drin und will das Geständnis um jeden Preis verhindern…

Ein spannender und hochkarätig besetzter Thriller mit Joel Edgerton („Exodus: Götter und Könige“), dem Oscar-Nominierten Tom Wilkinson („Michael Clayton“) und Jai Courtney („Terminator Genisys“)



Felony – Trailer (deutsch/german) (youtube.com)