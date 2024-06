S-Bahn Linie 2: Falscher Kontrolleur schikaniert Familie

inn Mund / Unsplash

Am Mittwoch befand sich die vierköpfige Familie in der S-Bahn Richtung Schwabstraße von Schorndorf kommend.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Die Fahrkarten vorzeigen!“, forderte ein Mann am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der S-Bahn Linie 2 eine Familie: Mutter, Vater und zwei Kindern auf. Der Familienvater wollte daraufhin den Dienstausweis des „Kontrolleurs“ sehen. Der wurde daraufhin beleidigend und ging auf die Familie in drohender Art und Weise zu.

Dennoch weigerte sich die Familie ihren Fahrschein oder Ausweisdokumente – wie gefordert – zu zeigen. Der Kontrolleur beleidigte die „arme“ Familie weiter.

Die wollte daraufhin dann an der Haltestelle Schwabstraße aussteigen. Aber der fremde Mann versperrte ihnen den Weg. Nur weil dann ein unbekannter Passant zu Hilfe eilte und den Weg „freisperrte“ konnte die Familie aussteigen!

Der Vater rief per Handy die Bundespolizei, die kurz darauf eintraf. Der „Gangster“ suchte das Weite als er mitbekam, dass die Polizei im Anmarsch war…

Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs und Beleidigung ist raus.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und insbesondere der couragierte Fahrgast, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870 35 0 zu melden.