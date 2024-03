Stuttgart-Süd: Sexuelle Belästigung durch 15-Jährigen

In einem beunruhigenden Vorfall am Freitagnachmittag belästigte ein 15-jähriger Jugendlicher zwei 33 und 34 Jahre alte Spaziergängerinnen sexuell. Die beiden Frauen waren um 15:35 Uhr in der Nähe des Umspannwerkes unterwegs, als sie von dem nackten und belästigenden Jungen überrascht wurden.

Die Polizei reagierte schnell und nahm den Jugendlichen vorläufig fest, als sie ihn in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Weinsteige erreichte.

Er steht im Verdacht, bereits früher am selben Tag im Bereich des Königsträßle nackt umhergelaufen zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in die Obhut seines Vaters übergeben.

Die Ermittler rufen nun Zeugen und weitere Geschädigte der beiden Frauen dazu auf, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.