Energie sparen im Winter: Experte Lenart Shijaku erklärt, wie moderne Dachfenster dabei helfen

In einer Zeit, in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen, ist es entscheidend, auch im eigenen Zuhause Maßnahmen zu ergreifen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Optimierung der Dachfenster. In unserem Interview mit Lenart Shijaku, dem Geschäftsführer von Lichtwunder, einem Spezialisten für Dachfenster, beleuchten wir, wie moderne Dachfensterlösungen dazu beitragen können, Energie im Winter zu sparen und gleichzeitig Komfort und Wohnqualität zu erhöhen.

So tragen moderne Fenster zur Energieeffizienz bei

Interviewer: Guten Tag, Herr Shijaku. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind, um über ein wichtiges Thema zu sprechen: Energie sparen im Winter. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Firma Lichtwunder.

Lenart Shijaku: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Lichtwunder hat sich auf den Austausch und die Modernisierung von Dachfenstern spezialisiert. Unser Ziel ist es, individuelle Lösungen anzubieten, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch energieeffizient sind. Auf unserer Website gibt es zum Beispiel sämtliche Informationen zu Dachfenster-Größen.

Interviewer: Wie können moderne Dachfenster beim Energiesparen helfen, besonders im Winter?

Shijaku: Moderne Dachfenster spielen eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz eines Hauses. Sie bieten verbesserte Isolation, verhindern Wärmeverluste und nutzen gleichzeitig das natürliche Sonnenlicht optimal. Dadurch wird weniger Energie für Heizung und Beleuchtung benötigt.

Interviewer: Was macht ein Dachfenster energieeffizient?

Shijaku: Es gibt mehrere Faktoren. Zum einen die Verglasung – wir verwenden hochisolierende Gläser, die den Wärmeverlust minimieren. Dann die Rahmen – diese bestehen aus Materialien, die die Isolationswerte erhöhen. Außerdem sind die Dichtungen und der Einbau entscheidend für die Verhinderung von Wärmebrücken.

Interviewer: Wann ist es Zeit, alte Dachfenster auszutauschen?

Shijaku: Der Austausch wird empfohlen, wenn Fenster Anzeichen von Verschleiß wie Probleme mit der Dichtheit, Schäden an Rahmen oder Glas, oder spürbare Zugluft zeigen. Auch wenn die Energiekosten ungewöhnlich hoch sind, kann dies ein Hinweis auf ineffiziente Fenster sein. Moderne Fenster bieten nicht nur bessere Isolation, sondern auch erhöhte Sicherheit und Komfort.

Interviewer: Können alte Dachfenster nachgerüstet werden, oder empfehlen Sie einen kompletten Austausch?

Shijaku: In manchen Fällen ist eine Nachrüstung möglich, zum Beispiel durch das Einsetzen von Doppel- oder Dreifachverglasungen. Aber oft ist ein kompletter Austausch effizienter und langfristig wirtschaftlicher, da die neuesten Fenstermodelle weit bessere Isolationseigenschaften bieten.

Interviewer: Was sollten Hausbesitzer bei der Auswahl eines neuen Dachfensters beachten?

Shijaku: Wichtig ist, auf den U-Wert zu achten, der die Wärmedurchgangskoeffizienten angibt – je niedriger, desto besser. Außerdem sollten die Fenster gut zum Stil des Hauses passen und einfach zu bedienen sein. Nicht zuletzt ist es ratsam, auf nachhaltige Materialien und eine umweltfreundliche Produktion zu achten.

Interviewer: Gibt es Förderungen oder Zuschüsse für den Einbau energieeffizienter Dachfenster?

Shijaku: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme, sowohl auf Bundesebene als auch von lokalen Behörden. Diese können die Kosten deutlich reduzieren. Wir beraten unsere Kunden dazu gern und helfen bei der Antragstellung.

Interviewer: Welche Trends sehen Sie in der Zukunft für Dachfenster?

Shijaku: Ich sehe einen Trend hin zu noch intelligenteren Lösungen. Fenster, die sich automatisch an das Wetter und die Lichtverhältnisse anpassen, sind keine Zukunftsmusik mehr. Auch die Integration in Smart-Home-Systeme wird immer wichtiger.

Interviewer: Welche Rolle spielen Dachfenster für das Raumklima und das Wohlbefinden?

Shijaku: Eine sehr große. Natürliches Licht und Frischluft sind essentiell für eine gesunde Wohnatmosphäre. Moderne Dachfenster verbessern nicht nur die Energieeffizienz, sondern sorgen auch für ein angenehmes Raumklima und steigern das Wohlbefinden der Bewohner.

Interviewer: Zum Abschluss, was ist Ihr wichtigster Rat an Hausbesitzer, die überlegen, ihre Dachfenster zu erneuern?

Shijaku: Informieren Sie sich gründlich und suchen Sie professionelle Beratung. Es lohnt sich, in Qualität und Nachhaltigkeit zu investieren, denn dies zahlt sich nicht nur in niedrigeren Energiekosten aus, sondern erhöht auch den Wert Ihres Hauses.

Interviewer: Herr Shijaku, vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre wertvollen Einblicke in die Welt der Dachfenster.

Shijaku: Vielen Dank auch, es war mir eine Freude.