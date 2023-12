Kryptomünzen im Vergleich: Was sind die 10 beliebtesten Kryptowährungen und wie funktionieren sie

Worldspectrum / Pexels

Wer sich mit dem Kryptomarkt befasst, wird feststellen, dass es Unmengen an Kryptowährungen gibt. Aber welche Kryptowährungen sind beliebt und vielversprechend?

Platz 10: Avalanche – AVAX

Bei AVAX handelt es sich um die Kryptowährung der Plattform Avalanche. Avalanche behauptet von sich selbst, die schnellste Plattform zu sein, wenn es um Smart Contracts – intelligente Verträge – geht. AVAX wird etwa dafür genutzt, um auf Avalanche entstehende Transaktionskosten zu bezahlen.

Auf Avalanche können Entwickler neue benutzerdefinierte Blockchains schaffen – hier spricht man von Subnets. Zu beachten ist, dass die Blockchain von Avalanche mit Solidity, der Ethereum Blockchain Programmiersprache, kompatibel ist. Das heißt, Entwickler von Ethereum können einfacher Subnets auf Avalanche erstellen.

Platz 9: Dogecoin – DOGE

Bei Dogecoin handelt es sich um einen Meme Coin, der aus einer Abspaltung der Kryptowährung Litecoin entstanden ist. Zu Beginn wurde der Dogecoin nur geschaffen, um sich über den Bitcoin lustig zu machen. Heute weiß man: Dogecoin ist gekommen, um zu bleiben. Der seit dem Jahr 2013 am Kryptomarkt existierende Coin sorgte 2021 für Furore, als er auch von Elon Musk beworben wurde.

Platz 8: USD Coin – USDC

USD Coin ist ein Stablecoin. Der USD Coin ist mit dem US Dollar verbunden. Er kann nicht geschürft werden. Die Finanzierung ist transparent. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Stablecoin handelt, ist der Preis stabil.

Platz 7: Cardano – ADA

Der Coin der Blockchain Cardano heißt ADA. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung der „dritten Generation“. Was bedeutet das? Die Blockchain Cardano unterteilt sich in zwei Ebenen, sodass es zu einer höheren Transaktionsgeschwindigkeit kommt. Das Potential von Cardano ist enorm; auch die Prognosen mit Blick auf ADA sind vielversprechend.

Platz 6: XRP (XRP)

Bei XRP handelt es sich um die Kryptowährung für Banken, die auf dem Netzwerk von Ripple läuft. XRP soll die Bedürfnisse der Finanzdienstleistungsbranche erfüllen. Hier vor allem mit Blick auf internationale Zahlungen.

Platz 5: Solana – SOL

Bei SOL handelt es sich um die Kryptowährung der Plattform Solana. Solana läuft auf einer eigenen Blockchain. Das Netzwerk ist in der Lage, pro Sekunde 50.000 Transaktionen durchzuführen. Das macht die Plattform vor allem für Anleger interessant, die sehr schnell handeln wollen.

Platz 4: Tether – USDT

Bei Tether handelt es sich um einen Stablecoin. Tether ist, genauso wie der USD Coin, an den US Dollar gebunden. Dadurch weist Tether auch eine deutlich geringere Preisvolatilität als andere Kryptowährungen auf. Es gab jedoch immer wieder Diskussionen darüber, ob wirklich der gesamte Bestand an USDT durch US Dollar abgesichert ist.

Platz 3: Binance Coin – BNB

Der Binance Coin ist die Währung der Kryptobörse Binance. Der Vorteil für all jene, die auf der Kryptobörse den Binance Coin verwenden: Die Transaktionsgebühren fallen niedriger aus – das ist auch der Grund, wieso der Binance Coin, weil Binance eine der größten Kryptobörsen ist, eine enorm hohe Marktkapitalisierung aufweist. Binance zerstört immer einen festen Prozentsatz an Coins, die im Umlauf sind, um so den stabilen Wert sicherstellen zu können.

Platz 2: Ether – ETH

Die auf der Ethereum Blockchain laufende Kryptowährung Ether wird gerne als ewige Nummer 2 bezeichnet. Ether läuft auf einer eigenen Blockchain. Im Mittelpunkt steht nicht die Währung an sich, sondern die Tatsache, dass auf der Blockchain Smart Contracts entstehen. Hier handelt es sich um Programme bzw. Verträge, die auf der Blockchain laufen und sich automatisch ausführen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bei Ether gibt es keine Obergrenze. In der Theorie können so Unmengen an Coins geschaffen werden.

Platz 1: Bitcoin – BTC

Im Jahr 2008 wurde das erste Whitepaper zur Kryptowährung Bitcoin, der ersten digitalen Währung überhaupt, veröffentlicht. Der Bitcoin war nicht nur die erste Kryptowährung, sondern ist heute auch die teuerste, bekannteste und auch beliebteste Kryptowährung der Welt. Die Kryptowährung läuft auf einer eigenen Blockchain. Die Transaktionen werden von dezentralisierten Minern verifiziert. Das Angebot ist begrenzt: Nach 21 Millionen Coins ist Schluss – dann können keine Coins mehr geschürft werden.