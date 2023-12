Tourismus 2023: Baden-Württemberg immer beliebter

Stuttgart Tourist Tourismus Marketing Daimler Museum

Rekordzahl an Übernachtungen im Mai und September

Stuttgart. Die vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, dass die Sommersaison 2023 im Tourismus in Baden-Württemberg mit insgesamt 14,0 Millionen Ankünften und 35,2 Millionen Übernachtungen abgeschlossen wurde. Dies ist das bisher beste Ergebnis einer Sommersaison.

Von Dirk Meyer (kai)

Im Vergleich zur bereits starken Saison 2022 verzeichneten die Tourismusbetriebe in Baden-Württemberg ein Plus von 6,4 % bei den Ankünften und 4,4 % bei den Übernachtungen. Verglichen mit der bisherigen Rekordsaison 2019 stiegen die Ankünfte um 0,2 % und die Übernachtungen um 1,8 %. Die Sommersaison erstreckt sich jeweils von Mai bis Oktober.

Die Monate Juli mit 6,4 Millionen Übernachtungen (+4,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) und August mit 6,5 Millionen Übernachtungen (+1,3 %) waren die stärksten Monate für den Tourismus in Baden-Württemberg. Die Werte lagen im Juli 2023 knapp unter den Werten von 2019 (−0,7 %) und im August leicht darüber (+0,5 %).

Die Monate Mai und September verzeichneten hingegen höhere Zuwachsraten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Übernachtungen im Mai 2023 um 7,9 % und im September um 6,8 %. Die Übernachtungszahlen in diesen beiden Monaten waren sogar höher als vor Beginn der Pandemie (+5,5 % im Mai und +5,3 % im September im Vergleich zu 2019). Das Plus an Übernachtungen ist hauptsächlich auf Zuwächse bei inländischen Touristen zurückzuführen.

Insgesamt kamen in der vergangenen Sommersaison 2023 etwa 10,7 Millionen Gäste (76,5 %) aus dem Inland und knapp 3,3 Millionen Gäste (23,5 %) aus dem Ausland. Bei den Übernachtungen entfielen rund 79,0 % (27,8 Millionen Übernachtungen) auf Gäste aus dem Inland und etwa 21,0 % (7,4 Millionen) auf Gäste aus dem Ausland. Der Anteil der Übernachtungen von ausländischen Gästen ist zwar wieder etwas gestiegen, liegt jedoch immer noch unter dem Wert vor der Pandemie (2019: 22,3 %).

Die Schweiz belegt schon seit Jahren den ersten Platz unter den Herkunftsländern der ausländischen Gäste und konnte diesen auch im Sommerhalbjahr 2023 erneut behaupten. Die Zahl der von Schweizer Gästen gebuchten Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8 % auf 1,7 Millionen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Niederlande mit 1,1 Millionen Übernachtungen (+5,4 %) und Frankreich mit 0,6 Millionen Übernachtungen (+7,4 %).

Die Übernachtungsbilanz der neun Reisegebiete in Baden-Württemberg zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Alle neun Reisegebiete verzeichneten in der Sommersaison 2023 ein Plus im Vergleich zur vorherigen Saison. In sieben der neun Gebiete lagen die Übernachtungszahlen 2023 zudem höher als im gleichen Zeitraum 2019. Die Rangfolge der Reisegebiete sieht wie folgt aus:

Nördliches Baden-Württemberg: +8,3 % im Vergleich zu 2022 (−1,9 % im Vergleich zu 2019)

Schwäbische Alb: +4,8 % (+4,3 %)

Region Stuttgart: +4,7 % (−3,5 %)

Württembergisches Allgäu-Oberschwaben: +4,2 % (+8,4 %)

Nördlicher Schwarzwald: +4,1 % (+1,2 %)

Gebiet Bodensee: +3,9 % (+7,1 %)

Mittlerer Schwarzwald: +3,3 % (+3,0 %)

Hegau: +2,8 % (+0,2 %)

Südlicher Schwarzwald: +1,8 % (+2,2 %).