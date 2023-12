Benningen am Neckar: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1138 in Benningen am Neckar wurde ein 19-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21:10 Uhr.

Der junge Mann war zusammen mit seinem Hund auf einem Feldweg entlang der Landesstraße in Richtung Steinheimer Straße unterwegs. Plötzlich lief der Hund auf die Fahrbahn der Landstraße und sein Herrchen folgte ihm. Hierbei scheint der Mann den Fahrzeugverkehr nicht beachtet zu haben und kollidierte mit einem herankommenden BMW einer 22-Jährigen. Obwohl die BMW-Fahrerin sofort bremste, kam es zur Kollision. Der 19-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 22-jährige BMW-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.