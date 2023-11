Pro-Palästina-Demo Stuttgart: Rangeleien und Festnahmen

youssef elbelghiti / pexels

Stuttgart. Am Sonntag, den 05.11.2023, waren Polizeibeamte und -beamtinnen in der Innenstadt von Stuttgart im Einsatz, um eine angemeldete Demonstration im Zusammenhang mit den Ereignissen im Nahen Osten zu begleiten. Der Aufzug startete am Schillerplatz und führte über verschiedene Straßen zurück zum Ausgangspunkt, ohne nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Allerdings kam es im Bereich der Bolzstraße zu kurzzeitigen Rangeleien zwischen Einsatzkräften der Polizei und Versammlungsteilnehmern, als eine außenstehende Person Teilnehmer provozierte. Die provozierende 44-jährige Person wurde daraufhin vorläufig in Gewahrsam genommen.

Zudem wurde wegen möglicher strafrechtlich-relevanter Handlungen ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

In einem weiteren Vorfall im Bereich der Tübinger Straße wurde ein 42-jähriger Versammlungsteilnehmer von drei anderen Teilnehmern attackiert und erlitt sichtbare Platzwunden.

Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, während die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs andauern. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 41, 41 und 46 Jahren wurden festgenommen.

Gegen zwei weitere Versammlungsteilnehmer wurden Strafverfahren eingeleitet, da sie Plakate mit strafrechtlich relevanten Inhalten mit sich führten. Zudem wurden sie von der Versammlung ausgeschlossen und erhielten Platzverweise. Nach der Demonstration wird die Polizei die Gesänge sowie gezeigte Plakate und Fahnen auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüfen.

Neben mehreren hundert Beamten und einer Polizeireiterstaffel hatte die Polizei auch einen Übersetzer im Dienst, um die Kommunikation mit Teilnehmern zu erleichtern. (pol/gm)