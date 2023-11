Die dunkle Jahreszeit kommt – und die Einbruchszahlen steigen

fbhk / pixabay / cc0

Mit dem Herbst kommt die dunkle Jahreszeit, und mit ihr steigen die Einbruchszahlen. Die Polizei warnt bereits vor den steigenden Gefahren und rät zu erhöhter Vorsicht. Doch was steckt hinter dem Anstieg der Einbrüche und wie kann man sich schützen?

Einbrüche in Deutschland: Wie ist der aktuelle Trend?

In Deutschland zeichnet sich ein klarer Trend ab: Mit der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen merklich an. Die Statistiken der vergangenen Jahre untermauern diese Entwicklung eindrucksvoll. Besonders im Jahr 2022 erlebte die Bundesrepublik einen signifikanten Anstieg der Einbruchsfälle. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einbruchszahlen um beachtliche 21,5 Prozent an.

Die Gesamtzahl der Einbrüche belief sich laut der polizeilichen Kriminalstatistik auf 65.908 Fälle, was einen erheblichen Anstieg gegenüber den 54.236 Fällen des Jahres 2021 darstellt. Die Prognosen für das Jahr 2023 zeichnen ebenfalls ein besorgniserregendes Bild. Sicherheitsexperten und Polizeibehörden rechnen mit einem weiteren Anstieg der Einbruchszahlen. Einzelne Sicherheitsunternehmen berichten bereits von einer Zunahme der Einbrüche um bis zu 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was die Dringlichkeit des Themas unterstreicht. Die Hauptzielscheiben der Einbrecher sind vor allem Wohnhäuser und Wohnungen.

Die Dunkelheit des Herbstes und Winters bietet den Tätern ausreichend Deckung, um das Schloss aufzubrechen, unbemerkt in die Wohnräume einzudringen und wertvolle Gegenstände zu entwenden. In solchen Fällen kann eine professionelle Türöffnung nicht nur helfen, den Zugang zu den Wohnräumen wiederherzustellen, sondern auch die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um zukünftige Einbrüche zu verhindern. Die dunklen Straßen und die frühe Dämmerung schaffen ideale Bedingungen für solche kriminellen Aktivitäten. Dabei finden die meisten Einbrüche in den frühen Abendstunden statt, wenn die Bewohner noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt sind oder gerade das Haus verlassen haben, um Freunde oder Veranstaltungen zu besuchen.

Die steigenden Einbruchszahlen in Deutschland sind ein ernst zu nehmendes Problem, das nicht nur die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürger bedroht, sondern auch erhebliche finanzielle Schäden verursacht. Die Polizei und andere Sicherheitsbehörden arbeiten intensiv daran, die Öffentlichkeit über die Risiken aufzuklären und praktische Tipps zur Verbesserung des Einbruchschutzes bereitzustellen. Die Entwicklung der Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit sollte ein deutlicher Weckruf für alle Haus- und Wohnungseigentümer sein, sich aktiv mit dem Thema Einbruchschutz auseinanderzusetzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das eigene Zuhause sicherer zu machen.

Welche Ursachen haben die steigenden Zahlen?

Die Zunahme der Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit lässt sich auf eine Reihe von Faktoren zurückführen, die Einbrechern günstige Bedingungen bieten. Die frühe Dunkelheit, die mit dem Herbst einhergeht, steht dabei im Zentrum der Problematik. Sie verschafft Einbrechern mehr Zeit und Gelegenheiten, ihre kriminellen Aktivitäten auszuführen. Unter dem Schutz der Dunkelheit können sie leichter unbemerkt in Wohnungen und Häuser eindringen, was die Zahl der Einbrüche signifikant in die Höhe treibt. Die kälteren Temperaturen des Herbstes und Winters tragen ebenfalls zur Zunahme der Einbrüche bei. Viele Bewohner ziehen es vor, die gemütliche Wärme ihres Zuhauses zu genießen, anstatt draußen unterwegs zu sein. Die dadurch reduzierte Präsenz von Menschen auf den Straßen schafft für Einbrecher eine günstigere Umgebung, um unentdeckt zu bleiben. Zudem sind in dieser Jahreszeit viele Häuser und Wohnungen leer stehend aufgrund von Urlaubsreisen oder Besuchen bei Verwandten und Freunden, was zusätzliche Möglichkeiten für Einbrüche bietet. Ein weiterer bedeutender Faktor ist die fehlende oder unzureichende Sicherheitsausstattung vieler Wohnungen und Häuser. Oftmals sind die Sicherheitsmaßnahmen nicht auf dem neuesten Stand, was Einbrechern die Arbeit erleichtert. Mangelndes Sicherheitsbewusstsein und fehlende Investitionen in effektive Sicherheitssysteme sind häufige Gründe, warum Einbrecher erfolgreich sein können. Die gestiegene Dunkelheit, kombiniert mit den kälteren Temperaturen, der reduzierten öffentlichen Präsenz und der unzureichenden Sicherheitsausstattung bildet somit eine Art „perfekten Sturm“ für Einbrüche.

Wie kann man sich schützen?

Es gibt einige effektive Maßnahmen, um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren und die Sicherheit des Zuhauses zu erhöhen. Experten aus dem Bereich der Sicherheit und die Polizei empfehlen eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Zuallererst ist es von grundlegender Bedeutung, die Haustür stets abzuschließen, selbst bei kurzer Abwesenheit. Eine offene Tür ist eine direkte Einladung für Einbrecher. Gleiches gilt für Fenster, insbesondere gekippte Fenster, die gerne als geöffnete Fenster betrachtet werden und Einbrechern eine leichte Möglichkeit bieten, in die Wohnung zu gelangen. In der digitalen Welt von heute teilen weiterhin viele Personen ihre täglichen Aktivitäten und Pläne auf sozialen Netzwerken. Doch Vorsicht ist geboten: Es ist ratsam, die persönliche Abwesenheit nicht in sozialen Netzwerken zu posten oder Hinweise auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Diese Informationen können von Einbrechern genutzt werden, um den idealen Zeitpunkt für einen Einbruch zu ermitteln. Ein häufiger Fehler ist ebenso das Verstecken eines Schlüssels vor dem Haus.

Ob unter der Fußmatte, im Blumentopf oder an einem anderen „sicheren“ Ort – Einbrecher kennen die meisten Verstecke und finden versteckte Schlüssel meist sehr schnell. Daher ist es ratsam, keine Schlüssel im Freien zu verstecken. Letztendlich ist Aufmerksamkeit eine der besten Verteidigungen gegen Einbrüche. Es ist empfehlenswert, auf Fremde in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück zu achten und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei zu informieren.

Ein wachsames Auge und die Bereitschaft, bei Bedarf notwendige Maßnahmen zu ergreifen, können einen großen Unterschied machen und wesentlich dazu beitragen, die Sicherheit der Wohnung oder des Hauses und der Nachbarschaft insgesamt zu verbessern.