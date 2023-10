Crailsheim/Winterbach: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Im Rahmen eines bei der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim geführten Ermittlungsverfahrens gerieten ein 20-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Rumäne ins Visier der Ermittler.

Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass beide in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein sollen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen bei dem zuständigen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse gegen beide Beschuldigte und gegen einen Beschuldigten ein Haftbefehl erwirkt. Bei der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse wurden die beiden Tatverdächtigen am Montag in einer Wohnung in Winterbach vorläufig festgenommen.

Zudem wurde bei den Durchsuchungen vermeintliches Dealergeld in Höhe 18.000 Euro beschlagnahmt. Beide Tatverdächtige wurden noch am Montag beim Amtsgericht Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, der auch gegen den zweiten Beschuldigten einen Haftbefehl erließ und beide Haftbefehle in Vollzug setzte.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten überführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. (pol/gm)