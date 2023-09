Plüderhausener Badesee: Ein (schöner) Tag am See

Badesee Plüderhausen / Stuttgart Marketing

Mitten im Rems-Murr-Kreis liegt der beliebte See mit jeder Menge Freizeitangeboten

Die fantastischen Vier besangen einst den „Tag am Meer“: Philosophische Texte über das Leben. Der Reporter gönnte sich bei den wohl letzten sommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende einen „Tag am See“.

Von Alexander Kappen

Plüderhausen. Zunächst gelangte der Reporter an den Plüderhausener Angelsee mit dem Kiosk/Freiluft-Café „Seestüble“. Hier gibt es einen schönen Minigolfplatz und leckere Eisbecher. Die „heiße Liebe“: Vanilleeis mit heißen Kirschen gönnte sich der Reporter und fragte sich durch zum Plüderhausener Badesee, der nur 100 Meter um die Ecke liegt.

Hier grillten Motorradcluberer an einem Lagerfeuer und hörten lautstarke Rockmusik. Hunderte pilgerten zum See, fast wie am richtigen Strand…

Der Reporter suchte sich einen schattigen Ort weiter hinten am See und geriet so ungewollt ganz nah an den Fkk Bereich mit Dutzenden Nackedeis. Eine Gruppe holländischer Frauen im mittleren Alter – alle oben ohne- genossen die relativ freie Kleiderordnung am Plüderhausener See. Beim Schwimmen im recht kalten Wasser kam dann See-Feeling auf. Die Sonne brannte mit 30 Grad hinunter, wolkenloser Himmel, schöne Wasserpflanzen und Tretboote mit Pärchen und schreiende Kinder, die ins kalte Wasser sprangen…

Eine Gruppe angetrunkener junger Männer aus Polen spielten dann vor der Liege des Reporters Fußball. Ab und zu flog der Ball in die Richtung des Reporters, der den Ball freundlich zurückspielte und „kein Problem“ raunte. Leben und leben lassen – eben ein Tag am Meer äh See…