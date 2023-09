TECH Deutschland: die größte digitale Universität der Welt

Pexels / Pavel Danilyuk

(Anzeige) Mit einem akademischen Angebot von mehr als 10.000 Programmen, einer Präsenz in mehr als 150 Ländern und einer 100%igen Online-Methodik will TECH Deutschland die Grundlagen der traditionellen Bildung erschüttern und die akademische und berufliche Entwicklung von Tausenden von Studenten ermöglichen.

TECH Technologische Universität hat sich dank ihres breiten Spektrums an Abschlüssen und ihrer innovativen akademischen Methodik als größte digitale Universität der Welt positioniert. Mit ihrer Anwesenheit in Deutschland eröffnet sich eine neue Chance für alle Fachleute, Studenten und Personen, die sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in ihrer Karriere verschaffen wollen.

Die OECD schätzt, dass die Chancen auf einen Arbeitsplatz mit einem Aufbaustudiengang deutlich steigen. Dies ist ein weiteres Symptom für die Bedeutung dieser Art von Abschlüssen auf dem Arbeitsmarkt, die häufig ausschlaggebend für die Auswahl eines Bewerbers oder die Erlangung einer Beförderung sind. Aus diesem Grund hat TECH die akademische Universitätsszene betreten und garantiert allen Absolventen eine 99%ige Beschäftigungsfähigkeit, die auf technologischer Innovation und fortschrittlichen Lehrmethoden beruht.

Ziel der Technologischen Universität ist es daher, eine zugängliche Hochschulbildung anzubieten, die einen entscheidenden Beitrag zum beruflichen Fortkommen ihrer Studenten leistet. Mit mehr als 10.000 Hochschulabschlüssen, die in mehr als 10 verschiedenen Sprachen angeboten werden, umfasst das Angebot Studiengänge von Gesundheitswissenschaften über Kommunikation bis hin zu Pädagogik und Fakultäten wie Wirtschaftsschule, Informatik, Design, Bildung und sogar Videospiele.

Die Einrichtung verfügt über ein breites Spektrum an akademischen Angeboten, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Studenten zugeschnitten sind. Dazu gehören Bachelorabschlüsse, Offizielle Masterstudiengänge und Weiterbildende Masterstudiengänge für diejenigen, die ihre Fähigkeiten auf breiter Basis verbessern wollen, während die Universitätsexperten und Universitätskurse eine umfassende Entwicklung spezifischerer Wissensbereiche bieten.

Eine Qualitätsgarantie sind auch die Dozenten, die für all diese Abschlüsse verantwortlich sind, denn es handelt sich um mehr als 5.000 Fachleute, die Experten in ihren Wissensgebieten sind. Professoren, Abteilungsleiter und führende Akademiker bilden ein multidisziplinäres Lehrpersonal, das den Programmen eine einzigartige praktische Perspektive für jedes behandelte Thema verleiht.

Die Bildungselite in Reichweite für alle

Die Technologische Universität hat sich zum Ziel gesetzt, eine Eliteausbildung für alle anzubieten. Die Financial Times hat sie als eines der 200 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa anerkannt und Forbes hält sie für „die beste digitale Universität der Welt“.

Die Anerkennung ist so groß, dass TECH sich als offizielle Online-Universität der NBA positioniert hat, mit einer Vielzahl von exklusiven akademischen Programmen, die sich auf die gesundheitlichen, sportlichen und geschäftlichen Aspekte des Sports konzentrieren. Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für Menschen, die sich auf den Sportsektor spezialisieren wollen, mit Bildungsressourcen auf höchstem Niveau.

Der hohe Prozentsatz der Beschäftigungsfähigkeit ist eine der wichtigsten Motivationen für Studenten, wenn es um den Zugang zur TECH geht. 99% der TECH-Absolventen finden in weniger als einem Jahr eine Anstellung, was zeigt, wie wichtig ein fortgeschrittenes und umfassendes Studium auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt ist.

Innovative Lehrmethodik

Im Laufe der Jahre hat TECH ihre Arbeitsmethodik perfektioniert, die auf dem Relearning basiert. Dabei handelt es sich um ein Lernsystem, das auf der Wiederholung der wichtigsten Inhalte eines jeden Lehrplans basiert, die von den Fachexperten, die sie erstellt haben, zusammengefasst wurden. Der Student kann diese Inhalte so oft wie gewünscht wiederholen, was zu einer organischen Aneignung der Grundlagen und Techniken führt, die für jedes Programm relevant sind.

Dies bedeutet, dass die Studenten keine übermäßig langen Studienzeiten aufwenden oder eine hohe Lehrbelastung auf sich nehmen müssen, wenn sie die Abschlüsse in Angriff nehmen. Darüber hinaus wird ein hoher Prozentsatz der Inhalte der einzelnen Studiengänge in einem Multimedia-Format vermittelt, was zu einem wesentlich visuelleren und direkteren Lernen führt.

Auf der Grundlage des Miller’schen Kompetenzmodells beinhaltet TECH in jedem Programm zahlreiche simulierte Fälle, praktische Beispiele und Szenarien aus dem wirklichen Leben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Studenten nicht nur das erworbene Wissen integrieren, sondern auch wissen, wie sie es in ihrem Tätigkeitsbereich anwenden können.