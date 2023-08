Weil der Stadt: Aktualisierung zu Brand in Kindergarten

Am 13.08.2023 war es gegen 05:00 Uhr zur Auslösung eines Feuermelders in einem Kindergarten in der Merklinger Straße in Weil der Stadt gekommen, da Gegenstände auf einem Herd zu brennen begonnen hatten. Den Umständen vor Ort zufolge war zunächst vermutet worden, dass sich unbekannte Personen Zutritt zum Kindergarten verschafft und das Feuer vorsätzlich gelegt hatten.

Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen, dass zwar offenbar ein Geschirrtuch auf dem Herd in Brand geraten war, dies jedoch auf einen technischen Defekt an einem Schutzschalter des Herdes zurückzuführen sein dürfte. Hinweise auf ein unbefugtes Eindringen in die Räumlichkeiten des Kindergartens durch Dritte konnten nicht festgestellt werden, so dass nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen ist.