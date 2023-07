Stuttgart-Mitte: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Polizeibeamte haben am Freitag einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen gegen 13.45 Uhr an der Olgastraße nach einem mutmaßlichen Rauschgiftgeschäft fest.

Der Tatverdächtige verkaufte dabei eine Plombe mit einer weißen, pulvrigen Substanz. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei nicht um Rauschgift, sondern um sogenannte „Falsche Ware“ handelt. Welcher Stoff sich in der Plombe befand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit albanischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (01.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.