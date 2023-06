Warum setzen immer mehr Unternehmen auf QR-Codes?

Pixabay / Geralt / CC0

Wer kennt sie nicht? Die (meist) kleinen schwarz-weiß Bildchen, die geradezu dazu einladen, gescannt zu werden? Sie befinden sich oft auf Plakaten und Flyern und werden mittlerweile auch immer häufiger im TV-Programm eingeblendet.

Das Procedere, das sich hinter dieser Marketingmaßnahme verbirgt, ist immer gleich: Die Konsumenten der Werbung öffnen die Kamerafunktion auf ihrem Smartphone und halten selbiges vor den QR-Code. Danach öffnet sich eine Webseite. Hierbei kann es sich um einen Online-Shop, um eine Landingpage oder um eine andere Seite des werbenden Unternehmens handeln. Viele nutzen mittlerweile auch die Vorteile von QR-Codes unter anderem auch, um Gewinnspiele zu promoten. Nach dem Scannen gelangen die Adressaten dann auf seine Seite, auf der sie beispielsweise lediglich die richtige Antwort auf eine Gewinnspielfrage und ihre Daten eingeben müssen.

Aber warum wird der Einsatz von QR-Codes eigentlich immer beliebter? Weshalb kann es sich – nicht nur für Start-ups – lohnen, hier neue Wege zu gehen? Die folgenden Absätze befassen sich mit den Vorteilen, die mit den so schlicht wirkenden Bildchen verbunden sein können.

Vorteil Nr. 1: Viel Komfort und wenig Arbeit

Das QR-Code-Erstellen ist nicht schwer, und auch für den Adressaten ist die Nutzung der Codes mit einem hohen Komfortfaktor verbunden. Immerhin muss dieser Homepages und Co. nicht mehr von Hand suchen, sondern kann die bequeme Verlinkung über den QR-Code nutzen.

Sollte er sich von der Werbebotschaft, die zum Beispiel auf einem Plakat wiedergegeben wird, angesprochen fühlen, kann er den entsprechenden Bereich einfach abscannen, um mehr zu erfahren. Viele Verbraucher sind mittlerweile derart von QR-Codes überzeugt, dass die schwarz-weißen Bilder für sie einfach dazugehören.

Werbende Unternehmen sollten in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass viele Menschen – unter anderem auch dank der Möglichkeiten, die das Internet bietet – sehr bequem geworden sind. Das bedeutet: Sie haben schlicht keine Lust mehr, selbst nach den jeweiligen Informationen zu suchen und wissen es zu schätzen, wenn sie zu der jeweiligen Zielseite geleitet werden.

Vorteil Nr. 2: QR-Codes machen neugierig

„Was verbirgt sich wohl dahinter?“ Diese Frage dürften sich viele stellen, die im Alltag immer wieder mit QR-Codes konfrontiert werden. Hier obliegt es dem werbenden Unternehmen zu bestimmen, wie viele Informationen im Vorfeld über den Hintergrund des QR-Codes preisgegeben werden.

Manche platzieren den Code ohne jeglichen Kommentar, andere fügen ein „Lust auf mehr?“ oder „Hier geht’s zum Gewinnspiel!“ hinzu. Welche Variante eher dazu führt, dass Adressaten ihr Smartphone auspacken und scannen, ist natürlich vor allem vom Charakter des jeweiligen Verbrauchers abhängig. Fest steht jedoch: Wenn das Plakat die jeweilige Person anspricht und beispielsweise feiernde Menschen unter freiem Himmel zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gescannt wird, oft hoch. Immerhin könnte es sein, dass sich hinter dem Code Informationen zum anstehenden Festival-Sommer verbergen?

Vorteil Nr. 3: QR-Codes sind modern

Unternehmen, die mit Hinblick auf ihre Marketingmaßnahmen auf QR-Codes setzen, verbreiten unterschwellig eine besondere Botschaft. Denn: Sie gehen mit der Zeit. Während QR-Codes vor ein paar Monaten noch eher die Ausnahme waren, haben sie es heutzutage geschafft, den Marketing Markt zu erobern.

Marken, die diese Verlinkungen in ihre Werbeartikel integrieren, zeigen, dass sie modern sind, aktuelle Trends kennen und gleichzeitig ihren Kunden alle Informationen liefern möchten, die diese erwarten. Daher sollte das kleine Bildchen auf mit Hinblick auf eine mögliche Kundengewinnung nicht unterschätzt werden.

Fazit

Das Erstellen von QR-Codes ist nicht schwer. Gleichzeitig verbirgt sich hinter dieser Marketingkomponente ein besonders überzeugendes Potenzial. Letztendlich ist es oft die Neugierde, die dafür sorgt, dass sich ein Verbraucher dazu entschließt, einen solchen Code zu scannen.

Wer möchte schon selbst tippen, wenn er stattdessen seine Kamera nutzen kann. Besonders praktisch ist es natürlich, dass das Scannen der Codes nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Es braucht nur wenige Augenblicke, bis das betreffende Gerät das Muster identifiziert hat und die Seite aufruft. Daher ist es in der Regel auch problemlos im Vorbeigehen möglich, sich über Marken, Werbebotschaften, Gewinnspiele und vieles mehr zu informieren. Alles, was es hierzu braucht, ist ein kompatibles Gerät und eine saubere Linse.