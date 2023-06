Electroparty – In Wagenhallen geht’s wieder rund

Jahrelang wurde sie nun renoviert und in Sachen Brandschutz modernisiert

Die Wagenhallen am Nordbahnhof sind Stuttgarts interessanteste Kulturstätte. Früher machte der Reporter hier Event-Fotos auf Electroparties mit Lagerfeuer.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. Das „Exlove Mini Festival“ bringt wieder Leben in die Wagenhallen. Die Industriehallen am Nordbahnhof wurden Jahre lang renoviert und lagen brach. Nun finden hier so langsam wieder Events statt. Wie das Mini Festival, das Post-Punk-Musik zu den Besuchern bringt. Charlie Perillat, die unter dem Pseudonym „Tentative“ produziert, gestaltet Kunstformen neu auf ihre Art.

Am 17. Juni um 21 Uhr geht’s in den Wagenhallen rund. Das Exlove Mini Festival geht über die Bühne. Acts des Labels Exlove sind mit dabei. Die Musikrichtungen Synthwave, Lofi-House, Synthpop und Techno sind am Start. Eine Elektroparty also wieder …

Auch de aufstrebende Alisa Scetinina aka Gaisma ist dabei. Namen, die nur Punk-elektro Experten etwas sagen. Der Reporter freut sich einfach für die Wagenhallen – denn die bringen einen Hauch von Berlinspartyleben in die schwäbische Metropole. Und das ist nicht verkehrt.