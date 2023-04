Der Festival-Sommer wirft seine Schatten voraus – das sind die Termine der wichtigsten Events

Der Frühling sendet uns in diesen Tagen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Für Fans guter Musik ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass bald die großen Festivals stattfinden. Auch in diesem Jahr wird eine große Fangemeinde durch das Land reisen, um ausgelassen zu feiern. Die größten Festivals sind Rock am Ring und Rock im Park, doch auch in Stuttgart gibt es ein großes Festival zu erleben.

Die Mutter aller Festivals in Deutschland: Der Rock am Ring

Rund 100.000 Menschen pilgern alljährlich zum Nürburgring und feiern am Wochenende nach Pfingsten eine große Party. Zu den Stars gehören in diesem Jahr zwei Altmeister der Rockszene. Die Foo Fighters sind seit 1994 auf den Festivalbühnen der Welt unterwegs. In diesem Jahr treten sie nur zweimal in Deutschland auf, am 2. Juni auf dem Nürburgring und am 4. Juni bei Rock im Park in Nürnberg. Ob der Auftritt der Foo Fighters wirklich stattfindet, war nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins fraglich. Inzwischen soll die Band jedoch Ersatz gefunden haben.



Die andere große Band bei den beiden Festivals sind Die Toten Hosen, die am 4. Juni auf dem Nürburgring und schon am 3. Juni bei Rock im Park gastieren. Auch für Die Toten Hosen sind es in diesem Jahr die einzigen Auftritte in Deutschland. Zusätzlich treten sie noch bei Festivals in Linz, Bern, Schaffhausen und Blackpool auf. Zuletzt engagierten sich die Punker aus Düsseldorf mit einem Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.



Tickets sind für beide vom 2. bis 4. Juni 2023 stattfindenden Veranstaltungen noch verfügbar. Für die Übernachtung eignet sich am besten der Campingplatz, der direkt am Festivalgelände liegt. Wer schlechtem Wetter vorbeugen möchte, kommt mit dem Caravan angereist und hat bei Regen immerhin in der Nacht einen trockenen Platz. Bei schönem Wetter ist der Campingplatz die besten Voraussetzungen, um neue Freude zu finden. Was gibt es schöneres, um bis zum Morgengrauen am Lagerfeuer zu sitzen und die Songs der Idole zu singen…

Kesselfestival geht in die dritte Runde

Um gute Musik zu erleben, müssen Musikfans jedoch nicht unbedingt weit reisen. In Stuttgart findet am 24. und 25. Juni 2023 das Kessel Festival statt. Bei der zweiten Auflage konnten bereits 50.000 Besucher gezählt werden. Damit hat sich das Fest zu den bedeutendsten des Landes entwickelt. Musikalisch können sich die Besucher wie schon in den vorangegangenen Events auf einige Topstars freuen. Aber auch einige unbekannte Künstler gilt es zu entdecken. Wer auf die Headliner verzichten kann, bekommt zum Tagespreis von 9,90 Euro trotzdem namhafte Bands geboten.



Von wegen Lisbeth ist eine Berliner Band, die bereits 2006 gegründet wurde. Einer der größten Erfolge war der Gewinn eines „Echos“ für das Video „Bitch“. Mit dem aktuellen Album „EZ Aquarii“ schafften es die Musiker bis auf Platz elf der deutschen Charts. Hinter YAENNIVER verbirgt sich eine weitere bekannte Künstlerin, nämlich Jennifer Weist. Als Frontfrau der Band Jennifer Rostock ist sie seit Langem eine feste Größe in der deutschen Rockszene. Aktuell tourt die Norddeutsche solo durch das Land. Bilderbuch gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands aus Österreich. Ursprünglich als Indie-Rock-Band gestartet, sind heute auch Einflüsse der Art-Pop und Hip-Hop zu hören.

Rapper als Headliner

Wer die Headliner erleben möchte, muss etwas mehr Geld bezahlen. Dafür gibt sich Apache 207 die Ehre. Gerade ist er mit Udo Lindenberg und einer neuen Version des Hits „Komet“ in den deutschen Charts. Ebenfalls Hochkaräter sind Jan Delay, Rea Garvey und Clueso.