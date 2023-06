Freiberg am Neckar: 22-Jähriger mit Schreckschusspistole verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 22 Jahre alter Mann am Freitagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf dem Marktplatz in Freiberg am Neckar in eine Auseinandersetzung verwickelt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es bereits zuvor aus noch nicht abschließend geklärten Gründen zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 22-Jährigen und einem noch unbekannten jungen Mann.

Anschließend trennten sich die beiden, die jeweils in Begleitung weiterer Personen waren. Gegen 22.00 Uhr kam der unbekannte mit einer weiteren Person zum Marktplatz zurück und schlug den 22-Jährigen unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Seine Begleitung zog mutmaßlich eine Schreckschusspistole und feuerte mit dieser mehrmals in das Gesicht des 22-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden. Bei dem Schützen soll es sich um einen etwa 170 bis 175 cm großen Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben.

Er hat schwarzes lockiges Haar, einen Vollbart und war mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen. (pol/gm)