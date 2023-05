Kirchdorf an der Iller – Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Am frühen Freitagmorgen erfasste ein Autofahrer ein Wildtier bei Kirchdorf an der Iller. Ulm (ots) – Gegen 3 Uhr fuhr ein 36-Jähriger auf der Kreisstraße von Berkheim in Richtung Egelsee. Dort überquerte ein Wildschwein die Straße.

Der Fahrer des VW konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Durch den starken Aufprall lösten die Airbags aus. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Das Wildschwein verendete. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Info: Schäden durch Wildunfälle am eigenen Auto begleicht die Teil- und die Vollkaskoversicherung, manchmal jedoch nur bei Haarwild. Für eine schnelle Bearbeitung ist eine Bescheinigung über den Wildunfall hilfreich. Die kann vom Förster oder Jagdpächter stammen, aber auch von der Polizei.