Sindelfingen: Schießerei und Tote auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks

Am Donnerstagereignete sich in einer Produktionshalle des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen ein Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 53 Jahre alter Mann gegen 07.45 Uhr die Halle und schoss auf zwei Personen.

Mitarbeitende des Werksschutzes setzten den Tatverdächtigen in der Halle fest und übergaben ihn an die Polizei, die ihn widerstandslos vorläufig festnahm.

Beide 44 Jahre alten Männer erlagen im weiteren Verlauf ihren Verletzungen. Die betreffende Werkshalle wurde evakuiert und die Mitarbeitenden werden derzeit von Polizei und konzerneigenem Betreuungspersonal betreut.

Die Polizei wie auch die Rettungskräfte befinden sich weiterhin mit einer großen Kräfteanzahl vor Ort. Das gesamte Werksgelände wurde überprüft und ist gesichert.

Es bestand und besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Motivlage ist Bestandteil der derzeit noch laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat vor Ort eine Pressestelle eingerichtet. Diese befindet sich gegenüber des Tors 5, im Bereich des Parkhauses 305 in der Straße „Niederer Wasen“ in Sindelfingen.