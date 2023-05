Böblingen: Defekte Solarthermie-Anlage sorgt für Großeinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Donnerstag (05.05.2023) mit neun Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften in den Murkenbachweg in Böblingen aus, nachdem gegen 12.45 Uhr Rauch aus einem Wohnhaus gemeldet worden war und man zunächst von einem Dachstuhlbrand ausging.

Es konnte jedoch schnell festgestellt werden, dass der Rauch von einem mutmaßlich defekten Solarmodul ausging und kein Brand vorlag. Aus der auf dem Dach des Wohnhauses montierten Solarthermie-Anlage war vermutlich Wasserdampf ausgetreten. Die Anlage wurde von der Feuerwehr außer Betrieb gesetzt.