Eberdingen: 25-Jährige bei Unfall mit zwei Pferden

Am Mittwoch (19.04.2023) kam es gegen 18:05 Uhr im Bereich der Hochdorfer Straße und der Stuttgarter Straße im Eberdinger Ortskern zu einem Unfall, bei dem eine 25-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau führte zwei Pferde auf einem Fußweg neben der Fahrbahn aus.

Am Ende des Fußwegs scheuten mutmaßlich die beiden Pferde, gingen durch und rissen die Frau auf die Fahrbahn. Hierdurch fiel die 25-Jährige zu Boden und wurde quer über die Fahrbahn mitgeschleift. Sie erlitt dabei mutmaßlich mehrere Tritte durch die Pferde gegen den Kopf. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.