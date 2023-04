Geislingen: Mit Schreckschusswaffe geschossen

Am Sonntag gab ein Unbekannter in Geislingen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab.

Gegen 3 Uhr fuhr ein dunkles Auto in der Überkinger Straße in Richtung Innenstadt. Eine Zeugin befand sich in der Karl-Grube-Straße. Sie sah wie aus dem Beifahrerfenster mehrere Schüsse abgefeuert wurden.

Das dunkle Auto fuhr weiter. Weitergehende Angaben konnte die Zeugin nicht machen. Zahlreiche Polizeikräfte fahndeten nach dem unbekannten Fahrzeug.

An der von der Zeugin beschriebenen Stelle fand die Polizei fünf leere Patronenhülsen.

Die stammten von einer Schreckschusswaffe. Ein Zusammenhang mit weiteren Schussabgaben im Großraum Stuttgart aus den vergangenen Wochen ist nicht gegeben. Hierzu konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden.