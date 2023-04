Wolpertshausen A6: Ein tödlich Verletzter und mehrere Schwerverletzte

bei Unfall auf der A6 Kurz nach 9:30 Uhr am Donnerstag bildete sich auf der Autobahn A6 aufgrund einer Baustelle an der Anschlussstelle Ilshofen / Wolpertshausen ein Stau auf dem rechten Fahrstreifen. Ein heranfahrender Sattelzuglenker übersah das Stauende und fuhr auf einen am Stauende stehenden Kleinlaster auf.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen und kippte um. Der Sattelzug prallte anschließend auf einen Audi A6 und schob diesen auf einen davor befindlichen Auflieger eines Sattelzuges auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser zweite Sattelzug auf einen davor befindlichen LKW mit Anhänger aufgeschoben.

Bei dem Unfall erlitt der Audi-Fahrer tödliche Verletzungen. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Kleinlasters und der Fahrer des weiteren Sattelzuges wurden beim Unfall schwer verletzt. Lediglich der Fahrer des vordersten LKW blieb unverletzt. Der Rettungsdienst war unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz. Auch die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in sechststelliger Höhe. Bis auf das LKW-Gespann musste alle anderen Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autobahn A6 bleibt – Stand 12:45 Uhr – für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigungsarbeiten voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt.