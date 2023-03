Polizei-Maßnahmen wegen der Schusswaffen-Welle in Region

Die Beamten kontrollierten im Bahnhofsgebiet in Esslingen-Zell wegen Schusswaffen

Der Kreisverkehr in Esslingen-Zell befindet sich direkt zwischen Esslingen und Göppingen. Hier müssen wohl Beteiligte der Schießereien in der Region Esslingen/Stuttgart vorbeikommen, dachten sich die Ermittlungsbeamten und führten eine Razzia durch.

Von Alexander Kappen

Esslingen / Stuttgart. Seit den Schüssen in Plochingen und Reichenbach finden regelmäßig Kontrollen wegen Schusswaffen statt. Und zwar in der gesamten Region Stuttgart – in Zuffenhausen war es auch zu Schüssen mit scharfer Munition gekommen (wir berichteten). Eine Polizeisprecherin bestätigte dies gegenüber einer lokalen Zeitung.

„Wir wollen damit auch das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken“, sagt die Sprecherin. Jeden Tag seien Beamte im Einsatz, um die Beteiligten zu ermitteln. Ob es bereits Erfolge gab, dies verrät die Sprecherin nicht. Der Reporter, der auch als Gerichtsreporter lange Jahre tätig war, tippt aber auf eine zähe Aufklärung, denn die Beteiligten sind wohl untergetaucht.

Die Schusswaffen, die verwendet wurden, wird wohl auch niemand bei sich in der Fußgängerzone tragen. Zu hoch sind die Strafen die drohen – Langjährige Gefängnisstrafen. Eventuell könnte Die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ weiterhelfen. Dort kommt es immer zu Zeugenaufrufen aus der Bevölkerung, wenn die Polizei keine Spur findet.

Der Reporter drückt den Beamten aber die Daumen, dass die Täter bald gefasst werden, wilde Schießereien auf offener Straße braucht hier schließlich niemand in der Region…