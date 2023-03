Stuttgart: Scharfe Schießereien gehen weiter

In Esslingen-Metttingen, auf den Fildern und jetzt in Zuffenhausen wurde scharf geballert

Ein 32-jähriger Mann, der in Zuffenhausen schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Zuffenhausen. Die Schießereien gehen weiter im Großraum Stuttgart. Vom Raum Esslingen und Göppingen schwappte die Ballerei mit scharfer Munition nun nach Stuttgart-Zuffenhausen über. Ein 32 Jahre alter Mann wurde mehrmals wieder belebt und schwebt jetzt außer Lebensgefahr.

Gegen 21 Uhr hatten am Freitagabend Unbekannte in der Nähe eines Lokals in der Burgunderstraße auf den Mann geschossen. Ein Polizeihubschrauber hatte nach den Tätern gesucht – erfolglos.

30 Ermittler kümmern sich nun in einer Suchaktion um das Aufspüren der Täter. Auch das Landeskriminalamt mischt bei den Ermittlungen mit. 2020 wurde bereits schon einmal in Zuffenhausen scharf geschossen – am Bahnhof.

Ein Unbekannter bedrohte einen Autofahrer mit einer silberfarbenen Pistole. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bevölkerung wird gebeten sich zu melden, falls man etwas Verdächtiges in Zuffenhausen bemerkt was mit den Schießereien zu tun hat. Bitte melden unter Telefon 0711-8990-5778.