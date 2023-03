Stuttgarter Zoll: Rekordmenge an Amphetamin

Bei einer Grenzkontrolle zur Grenze an die Schweiz fand der Zoll 130 Kilogramm Drogen

Dem Stuttgarter Zoll ist ein Achtungserfolg gelungen. Im Kampf gegen die Drogenflut hat man eine Rekord-“Beute“ gemacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Weil am Rhein. Der Wert der sichergestellten Drogen beträgt mindestens 250 000 Euro. Es handelt sich um Amphetamine, also synthetisch hergestellte Substanzen, die zur Gruppe der Stimulanzien zählen und überwiegend das Zentralnervensystem stimulieren. Dazu zählen Speed und Chrystal Meth.

Bei einer Grenzkontrolle in Weil am Rhein zur Schweiz war der Bundespolizei ein 31-jähriger Mann in seinem Auto aufgefallen. In der Jacke des 31-Jährigen fanden die Beamten einen geladenen Revolver. In seiner Socke hatte der Mann ein weiteres Magazin mit mehreren Schuss Munition versteckt.

Laut Mitteilung passte dieses jedoch nicht zur Schusswaffe. Außerdem führte der Mann noch eine Kleinmenge Kokain bei sich. In seiner Wohnung in Hamburg entdeckten die Beamten in Kühlschranken wie in der TV_Serie „Breaking Bad“ 130 Kilogramm Amphetamine – ein Rekordfund.

In den Kühlschränken waren noch weitere Drogen und im Schlafzimmer des Verdächtigen fand die Polizei eine Langwaffe (Gewehr). Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in U-Haft.

Das Zollamt Stuttgart ermittelt weiter. Eventuell gibt es noch weitere Drogenfunde in dem Zusammenhang…