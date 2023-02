Nach Dachstuhlbrand in Balingen-Dürrwangen: Ermittlungen gegen 48-jährigen Hausbewohner

Nach dem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in der Schalksburgstraße am Mittwochnachmittag (15. Februar 2023) hat die Staatsanwaltschaft Hechingen gegen einen 48-jährigen Bewohner Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Wie bereits berichtet, waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch, kurz nach 14.30 Uhr alarmiert worden und zum Brandort ausgerückt. Wenig später stand das Obergeschoss des Gebäudes in Vollbrand.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Der 48-jährige Hausbewohner, der als einziger der insgesamt vier Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesend gewesen war, hatte das Gebäude vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen.

Das Kriminalkommissariat Balingen übernahm unverzüglich die Ermittlungen vor Ort. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 48-Jährige das Feuer gelegt haben könnte, was er zwischenzeitlich einräumte. Der Mann soll im Lauf des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Weil Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Hechingen die Unterbringung in der forensischen Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie beantragt. (ak)