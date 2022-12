Albstadt: 52-Jähriger nach Tötungsdelikt festgenommen

Nach einem Tötungsdelikt in Albstadt am Mittwochmittag hat die Polizei einen 52-jährigen Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Gegen 11.40 Uhr hatten Zeugen der Polizei gemeldet, dass auf dem Ziegelplatz ein Mann angeschossen worden und eine weitere Person geflüchtet sei. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fanden das 23-jährige Opfer am Boden liegend vor. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in die Klinik, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der 52-jährige Tatverdächtige konnte wenige Minuten später im Bereich seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Eine Pistole, die er bei sich hatte, wurde sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-jährige, italienische Tatverdächtige mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben haben, bei dem es sich ebenfalls um einen italienischen Staatsangehörigen handelt, der in der Nähe des Tatorts wohnte. Die Ermittlungen zum möglichen Motiv dauern zur Stunde noch an. Da es sich bei dem Verdächtigen um einen Angehörigen der seit Sonntag vermissten 20-jährigen Frau aus Albstadt handelt, wurden auch hierzu weitere Ermittlungen und Suchmaßnahmen durchgeführt.

Nach einem Hinweis des 52-Jährigen konnte am Mittwochabend bei Grabungen im Garten an der Wohnanschrift des Verdächtigen, wo auch die Vermisste in einer separaten Wohnung gewohnt hatte, eine weibliche Leiche aufgefunden werden, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Vermisste handeln könnte. Hierzu dauern die Untersuchungen aktuell noch an. Die Frau wurde offenbar Opfer eines Tötungsdelikts, wobei der 52-Jährige als dringend tatverdächtig gilt. (pol/gmk)