Ludwigsburg: Durchsuchungen und Festnahme von Wohnungseinbrechern

Nachdem zunächst unbekannte Täter im Juni 2022 in eine Wohnung in Magstadt eingebrochen waren und Bargeld und Wertsachen im Gesamtwert von rund 30.000 Euro erbeutet hatten, konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun eine neunköpfige rumänische Tätergruppierung als mögliche Verantwortliche für den Wohnungseinbruchdiebstahl ausfindig machen.

Bereits am 16. November vollstreckten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Ludwigsburg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Rumänien in einer konzertierten Aktion insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Tatverdächtigen.

Dabei konnten zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt werden. Gegen den vermeintlichen Kopf der Gruppierung, einen 38-jährigen Mann aus Brühl (Nordrhein-Westfalen), war zuvor von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl beantragt und vom Amtsgericht Stuttgart erlassen worden.

Der Tatverdächtige konnte schließlich in der Nähe von Köln festgenommen werden. Der gegen ihn erwirkte Haftbefehl wurde vom Amtsgericht Brühl eröffnet und sodann gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Kriminalpolizei auf die Spur der Tätergruppierung gebracht.

Insgesamt konnten neun Männer im Alter zwischen 23 und 69 Jahren mit dem Einbruch in Magstadt in Verbindung gebracht werden, von denen sechs Tatverdächtige unmittelbar an dem Einbruch beteiligt gewesen sein sollen.

Ob der Tätergruppierung noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können, ist Gegenstand der nach wie vor andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.