Fußball WM 2022: Finale vor der Tür

Es gab viele und hitzige Diskussionen darüber, ob eine WM in Katar überhaupt stattfinden darf und ob es für die Fans erlaubt ist, sich auf den Fußball zu freuen, welcher hier gespielt wird. Am Ende musste diese Entscheidung individuell und von jedem selbst getroffen werden.

Nun steht das Finale vor der Tür und noch sind viele Weltstars mit an Bord, die in der Lage sein könnten, dem Turnier auch nachdrücklich ihren Stempel aufzudrücken.

Ob Luca Modric, Kylian Mbappe oder Lionel Messi: Im Halbfinale sind Spieler von absolutem Weltformat und jeder Fußballfan kann sich auf ein Fest freuen, bei dem es beinahe egal ist, welche beiden Teams der noch verbliebenen das Endspiel auch wirklich erreichen werden.

Das Halbfinale der Stars kürt die Sieger, die sich im großen Finale um den goldenen Pokal streiten dürfen

Auch wenn in diesem Jahr nur die wenigsten von uns die WM im Urlaub verfolgen konnten und dabei die Freude genießen, in der vielleicht schönsten Zeit des Jahres auch noch Fußball auf Topniveau zu genießen. Dennoch kann der Fußball auch zu dieser Jahreszeit eine willkommene Abwechslung liefern und die Menschen freuen sich, Topspieler auf höchstem Niveau beobachten zu können. Dies ist nun auch im Halbfinale und Finale der Fall, auf das sich so mancher Zuschauer aus tiefem Herzen freut.

Während er Spiele kann das urbane Leben manchmal quasi schlafen und dennoch von einem Kribbeln begleitet sein, das auf den Ausgang der Partie hinfiebert. In dieser Woche ist es dann endlich soweit und wir erfahren, wer den begehrten golddenen Pokal in diesem Jahr in die Luft recken darf.

Dabei werden die Menschen im Stadion wohl auch immer wieder ihre Handys zücken, um die Momente bei einem der größten Spiele der Welt für die Ewigkeit festzuhalten und auf keinen Fall mehr zu vergessen.

Auch ohne deutsche Beteiligung ein fußballerischer Hochgenuss

Selbstverständlich hätten sich die meisten Menschen im Land beim Finale am 18.12. eine deutsche Beteiligung gewünscht. Das Kribbeln und die elektrisierende Spannung wären dann auf einem noch größeren Level verfügbar gewesen, als es so beim großen Finale er Fall ist. Doch vielleicht ist es für die Fans gerade jetzt ein Genuss, einfach nur entspannt zuzuschauen, wie es den Topspielern der Welt gelingt, um den Titel zu spielen und dabei den Sport wieder einmal auf ein neues Level zu hieven.

Geht es am Sonntag um 16 Uhr darum, wer den WM Titel für sich beanspruchen darf, werden wir Leistungen auf höchstem Level erleben dürfen. Ohne jeden Zweifel wird die Nachricht, wer sich am Ende den Titel gesichert hat, zu den absoluten Topnews gehören, die wir allesamt gemeinsam herbeisehnen.

Neben allen politischen Diskussionen auch ein Fest des Fußballs

Auch wenn es vor dem Turnier und auch während der Ausscheidungen zahlreiche politische und gesellschaftliche Diskussionen gegeben hat, so haben es die Sportler nun zum Ende des Wettstreits verdient, dass ihre Leistungen im Fokus stehen und auch mit dem entsprechenden Respekt gewürdigt werden.

Ein Fest des Fußballs zu feiern, das ist schließlich zum Jahresende ein Event, auf das sich viele Menschen schlicht und einfach freuen können. Besonders groß wird die Freude dann in dem Land sein, das sich zum Weltmeister krönen darf und den Pokal erhält.