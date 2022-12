Sechs verschiedene Arten von Gehörschutz: Ein Überblick

Das Gehör zu schützen, sollte in allen Lebenslagen wichtig sein. Sowohl in der Freizeit, aber auch in der Arbeit sind viele Menschen regelmäßig hohen Lautstärken ausgesetzt. Dabei muss es auch gar nicht unbedingt ein lautes Rockkonzert sein. Auch am Partystand des Weihnachtsmarktes in geselliger Stimmung kann die Lärmbelastung bereits recht groß sein. Damit das Gehör trotzdem keinen Schaden nimmt, gibt es verschiedene Arten von Gehörschutz.

In diesem Artikel bekommen Sie einen Überblick über die Gehörschutz-Varianten. Außerdem nennen wir Ihnen die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Warum ein Gehörschutz sinnvoll sein kann

In unserer Welt geht es oftmals ziemlich laut zu. Wir haben uns mittlerweile so daran gewöhnt, dass wir Lärmbelastung teilweise gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Unser Gehör mag langanhaltende und hohe Lärmpegel aber überhaupt nicht. Im schlimmsten Fall kann es zu einem lärmbedingten Hörverlust kommen.

Besonders gefährdet sind Arbeitnehmer, in der Fertigung oder im Baugewerbe. Geht es regelmäßig laut zu am Arbeitsplatz, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen passenden Gehörschutz bereitzustellen. Von Gehörschutz durch Otoplastiken bis hin zu einfachen Ohrenstöpseln gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diesen möchten wir uns im Folgenden zuwenden.

Was genau ist eigentlich ein Gehörschutz?

Ein Gehörschutz ist in vielen Fällen die wichtigste Maßnahme zum Schutz vor Schalltraumata, aber auch einfach so zum Lärmschutz.

In einigen Unternehmen gehören Gehörschützer fest zur persönlichen Schutzausrüstung der Arbeitnehmer.

Verschiedene Arten von Gehörschutz

Wenn Sie sich schon einmal mit dem Thema Gehörschutz auseinandergesetzt haben, dann haben Sie wahrscheinlich bereits erkannt, dass Ihnen hier verschiedene Optionen zur Verfügung stehen.

Welche davon die richtige für Sie ist, ist abhängig von Ihren individuellen Anforderungen.

Der Kapselgehörschutz

An dieser Art von Gehörschutz sind zwei Kapseln befestigt, die die Ohrmuscheln komplett umschließen. So wird der Schall, welcher auf das Ohr trifft, wirksam reduziert. Um diese Wirkung noch zu verstärken, besteht der Kapselgehörschutz aus dickem, dämmendem Material.

Für tiefe Tonfrequenzen sind Kapselgehörschützer besser geeignet als Ohrenstöpsel. Die meisten finden sie außerdem auch bei einer längeren Tragezeit recht angenehm. Sie sind pflegeleicht und verstellbar. So lassen sie sich gut individuell anpassen.

Vor- und Nachteile des Kapselgehörschutzes:

Vorteile Nachteile Hoher Lärmschutz Kann nach längerem Tragen ein Druckgefühl am Kopf verursachen Hoher Tragekomfort Dämmung könnte teilweise zu hoch sein Kein Druckgefühl in den Ohren Recht groß Schnell auf- und absetzbar Radio oder Funk integrierbar Wiederverwendbar

Der Bügelgehörschutz

Hierbei handelt es sich um Ohrenstöpsel, welche aber mit einem Bügel zusammengehalten werden. Damit nichts verrutschen kann, wird der Gehörschutz entweder im Nacken oder unter dem Kinn befestigt.

Die meisten sind mit dem Tragekomfort dieses Gehörschutzes sehr zufrieden. Dies liegt wohl auch daran, dass die Ohrenstöpsel nicht in den Gehörgang eingesetzt werden, sondern ihn stattdessen eher äußerlich verschließen.

Bügelgehörschützer erreichen eine maximale Dämmleistung von 25 dB.

Vor- und Nachteile von Bügelgehörschützern:

Vorteile Nachteile Leicht zu handhaben Beim Tragen normaler Kleidung kann Übertragungsschall entstehen Geringes Gewicht Dämmschutz ist nicht so hoch Guter Tragekomfort Kann problemlos mit weiterer Schutzausrüsten kombiniert werden Recht preisgünstig

Gehörschutz-Otoplastiken

Sie sind besonders an Arbeitsplätzen beliebt, wo Arbeitnehmer ständig einem hohen Lärmpegel ausgesetzt sind und dementsprechend immer Gehörschutz tragen müssen. Das liegt daran, dass Otoplastiken einen hohen Tragekomfort bieten und gleichzeitig effektiv vor zu hoher Schallbelastung schützen.

Bei einer Otoplastik wird ein individueller Abdruck des Ohres geformt. Sie sind also auf eine Person angepasst.

Vor- und Nachteile von Gehörschutz-Otoplastiken:

Vorteile Nachteile Hoher Schallschutz Nicht ganz preisgünstig Hoher Tragekomfort Müssen erst angefertigt werden Genau auf eine Person angepasst

Gehörschutzstöpsel

Ohrenstöpsel bekommt man in der Regel für wenig Geld in Supermärkten, Drogerien oder Apotheken. Sie sind also bereits vorgefertigt.

Es gibt dabei feste Modelle und solche, die vor dem Einsetzen zusammengedrückt werden müssen. Letztere werden zusammengedrückt in den Gehörgang eingeführt und passen sich dann dort von der Form her an.

Vor- und Nachteile von Gehörschutzstöpseln:

Vorteile Nachteile Angenehm leicht Richtiges Einsetzen erfordert etwas Übung Kostengünstige Alternative Können nach längerem Tragen drücken Vielerorts erhältlich Können zu Hautreizungen führen

Serieller Gehörschutz

Serieller Gehörschutz wird, wie der Name schon sagt, in Serie gefertigt. Oftmals handelt es sich dabei um Ohrenstöpsel aus Schaumstoff. Teilweise sind sie auch nur zur einmaligen Nutzung bestimmt.

Viele Menschen nutzen diese Art von Gehörschutz gern, weil er sich so gut ans Ohr anschmiegt und daher bequem zu tragen ist.

Es sind aber nicht nur Ohrenstöpsel, die in Serie hergestellt werden, sondern auch Kapselgehörschützer.

Meistens erreicht man mit seriell hergestelltem Gehörschutz Dämmwerte zwischen 20 und 30 dB.

Vor- und Nachteile serieller Gehörschützer:

Vorteile Nachteile Vielerorts erhältlich Dämmeffekt ist oft nicht ganz so gut Stehen sofort zur Verfügung Müssen schneller erneuert werden Für die meisten bequem zu tragen günstig

Individueller Gehörschutz

Der individuelle Gehörschutz ist sozusagen das Gegenteil vom seriellen Gehörschutz. Er wird nach Maß angefertigt und ist sowohl ohne als auch mit Filter zu haben.

Bei ständiger Lärmbelastung am Arbeitsplatz wird meistens von individuellen Varianten Gebrauch gemacht, da sie den sichersten Schallschutz bieten. Sie können zusätzlich auch noch mit Filtern ausgestattet werden, um die Wirkung noch zu verbessern.

Auch von Musikern werden individuelle Gehörschützer häufig genutzt. In dem Fall sind sie meist noch mit Filtern versehen. So wird das Gehör geschützt und dennoch können alle Klänge sehr gut wahrgenommen werden. Vor allem schrille Töne werden herausgefiltert und die eigenen Töne so besser wahrnehmbar gemacht.

Individuelle Gehörschützer muss man im Normalfall direkt von Hörgeräteakustikern herstellen lassen.

Vor- und Nachteile des individuell angefertigten Gehörschutzes:

Vorteile Nachteile Langlebigkeit nicht ganz preisgünstig Filter in verschiedenen Stärken erhältlich Stehen nicht sofort zur Verfügung Hoher Tragekomfort Recht pflegeleicht Verschiedene Dämmwerte möglich in verschiedenen Bauformen erhältlich

In welchen Bauformen ist ein individuell gefertigter Gehörschutz erhältlich?

Wie Sie jetzt bereits wissen, können Sie bei einem maßgefertigten Gehörschutz selbst über den Dämmwert und die Art des Filters entscheiden. Das ist aber noch nicht alles. Sie können auch eine Bauform wählen, die für Sie besonders angenehm ist.

Als Stöpsel

Dies ist die kleinste Variante eines maßgefertigten Gehörschutzes. Gerade deshalb sind sie kaum spürbar. Sie sind in der Baubranche sehr beliebt, weil sie sich gut mit Schutzhelmen kombinieren lassen.

Concha

„Conchae“ ist der medizinische Fachbegriff für die Ohrmuschel. Ein Concha-Gehörschutz sitzt also in der Ohrmuschel. Er ist der größte individuell gefertigte Gehörschutz und hat dementsprechend auch die größte Dämmwirkung.

Concha sitzen außerdem sicher an Ort und Stelle.

Halbconcha

Halconcha füllen die Ohrmuschel nicht komplett aus. Die Dämmung ist aber immer noch besser als bei einfachen Ohrenstöpseln.