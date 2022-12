Stuttgart-Mitte: Festnahme nach sexueller Belästigung

Polizeibeamte haben am Montag (12.12.2022) einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine junge Frau in der Klett-Passage sexuell belästigt zu haben. Die 19 Jahre alte Frau stand gegen 16.00 Uhr an einem Fahrkartenautomaten, als ihr ein unbekannter Mann von hinten an das Gesäß griff.

Daraufhin lief die Frau weg. Kurze Zeit später griff er ihr vor einem Ladengeschäft erneut an das Gesäß, was ein Zeuge beobachtete. Dieser begleitete daraufhin die Frau zur Polizei, welche den Mann kurz darauf noch in der Klett-Passage festnahm. Der 31-Jährige, der bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft auf die Straße entlassen. (pol/fm)