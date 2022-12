Nürtingen: Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person

Kreis Esslingen: Bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Roßdorf ist am späten Montagnachmittag eine Bewohnerin tödlich verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr verständigten Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes in der Straße Am Kirchert die Feuerwehr, nachdem sie einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch wahrgenommen hatten.

Die Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte die 91-jährige Bewohnerin nur noch leblos aus der stark verrauchten Wohnung retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau vor Ort an ihren Verletzungen.

Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, 64 Bewohner wurden in einer nahegelegenen Betreuungsstelle durch den Rettungsdienst betreut und konnten gegen 19.00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 50.000 Euro.