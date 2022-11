Esslinger Mittelaltermarkt: Der neue Knödelstand

Aus dem bayrischen Dinkelsbühl ist der Inhaber mit seiner thailändischen Frau angereist

Hausgemachte Knödel in der Brühe oder gebraten auf der Pfanne gibt es hier. Dazu werden mehrere Saucen und Beilagen angeboten.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Weil der portugiesische Stand mit seinem Fleischangebot am Eröffnungstag noch nicht so weit war, dass man Essen herausgeben konnte „Sorry, die Steaks sind erst halb durch“, wanderte der Reporter zum Knödelstand auf dem Hafenmarkt und probierte so die vegetarische Variante, auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt satt zu werden.

„Hmmmm lecker“, lobte der Gastrotester den Stand. Der sympathische Inhaber (Foto) freute sich über den positiven Zuspruch. „Wir sind das erste Mal in Esslingen, weil der Steak-Stand aus dem Osten Deutschlands ausgefallen ist, haben wir den Platz auf dem Hafenmarkt bekommen“, erzählte mir der Inhaber.

Es gibt verschiedene Arten von Knödel: In der Brühe oder auf der Pfanne, Speckknödel, Tofu-Knödel und vieles mehr. „Die sind alle Haus gemacht und der Teig zieht über Nacht, also wir geben uns da viel Mühe“, verrät mit der Inhaber. Dazu gibt es verschiedene Saucen. Die Champignons-Sauce mit Pilzen testete der Reporter und war echt zufrieden. Insgesamt eine tolle Alternative zum andauernden Fleich-Konsum und die Tiere werden so auch verschont…