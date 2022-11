Gastrotest Neueröffnung: „Celebre“ auf der Königstraße

Der italienische Imbiss hat einige Leckereien zu bieten

Gleich zu Beginn der Königstraße befindet sich auf der rechten Seite der neue Imbiss.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Negativ fällt zuallererst der schmale Gang im neu eröffneten „Celebre“ auf. Man kommt fast nicht aneinander vorbei, wenn man vor dem Bestellen erst einmal alles abchecken möchte was angeboten wird.

Der italienische Imbiss in der Königstraße 10 A braucht viel Platz für seine riesige Vitrine in der all die italienische Köstlichkeiten liegen. Die kann man „To Go“ mitnehmen.

Der Reporter bestellte sich einen grünlichen „Sizilian Latte“ also einen sizilianischen Latte Macchiato. Der schmeckte nach Pistazzie (daher die Farbe) und sehr cremig.

Auf jeden Fall zu empfehlen, mal was anderes! Die drei italienischen Fachkräfte zeigten sich freundlich und „auf Zack“. Kein langes Warten, obwohl sich viel Gäste einfanden. Es gibt neben den Kaffee-Kreationen noch viele leckere Snacks, süß und herzhaft.

Celebre, Königstr. 10A, Stuttgart-Mitte

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-20, Sa 9-22, So 12-19 Uhr

www.instagram.com/celebre.str.koenigstr instagram.com/celebre.str.koenigstr