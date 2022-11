Esslinger Mittelaltermarkt: Freude nach Corona-Pause

Am 22. November geht es los – nach zwei Jahren Pandemie-Abstinenz

Zwölf Stände weniger als noch vor zwei Jahren als der Mittelaltermarkt das letzte Mal statt fand.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Am Dienstag, 22. November 2022 um 17 Uhr ist die Esslinger Leidenszeit vorbei. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause findet der beliebte Weihnachtsmarkt wieder statt. Früher kamen rund eine Million Besucher aus aller Welt in die kleine aber feiner Mittelalterstadt nahe Stuttgart.

Bis 22. Dezember kommen wieder mittelalterliche Gaukler in ihren farbenfrohen Kostümen auf den Marktplatz und Hafenmarkt. Feuer, Bogenschießen, Lebkuchen und ein Badezuber und natürlich das Spiel mit der Maus sind wieder am Start.

Der Stuttgart Journal Reporter mit Wohnsitz in Esslingen kennt seinen Mittelaltermarkt aus dem Eff Eff. Diese Jahre hat sich sogar eine Frau aus Singapur per Internet für den Badezuber angemeldet. Ein Japaner will seinen Landsleuten den Markt per Videos bekannter machen.

Am Dienstag 20. Dezember 20.30 Uhr folgt ein Highlight: Der Fackelzug auf die Burg. Insgesamt sind 30 Stände am Start, 12 weniger als noch vor zwei Jahren.

Die ganze Stadt und auf die Fans des Marktes, der schon oft in die Top Ten der beliebtesten Deutschen Weihnachtsmärkte gewählt wurde, freuen sich auf das Comeback.