Stuttgart-Süd: E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters hat am Samstag (12.11.2022) bei einem Unfall an der Immenhofer Straße schwere Verletzungen erlitten.

Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr die Immenhofer Straße abwärts in Richtung Österreichischer Platz und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache, wobei er sich Schürfwunden und eine Kopfverletzung zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und verbrachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem E-Scooter entstand nur geringer Sachschaden. (pol/gm)