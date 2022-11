Stuttgart an Halloween – das müssen Sie wissen

Gerade erst war es wieder so weit: Halloween stand vor der Tür. Ein Event, das bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Stuttgarter Eventszene ist. Ein Herbst ohne Halloween ist mittlerweile kaum denkbar und bereits ein paar Wochen vorher werden die Straßen und Schaufenster mit Kürbissen und gruseligen Kostümen dekoriert. Aber was bietet Stuttgart an diesem Tag und wie können auch Sie Halloween passend verbringen? Wir geben Ihnen einen Überblick.

Warum in Stuttgart Halloween gefeiert wird

Aber warum überhaupt Halloween feiern? Für uns in Stuttgart steht Halloween für Gemeinschaft und einen Anlass, uns zu treffen und zu verkleiden. Jeder kann an diesem Event teilnehmen und es gibt ein aufregendes Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn man sich in Kostüme kleidet und zu Süßes oder Saures oder einer Party zusammenkommt. Die Tatsache, dass Geschäfte jedes Jahr nur zum Verkauf von Halloween-Kostümen auftauchen, ist ziemlich großartig und sagt wirklich etwas über das Gemeinschaftsgefühl aus, das jede Saison entsteht.

Party in Stuttgart an Halloween

Wer es gerne besonders aufregend mag, der kann Halloween als Anlass für eine Party nehmen. Hier hat die Stuttgarter Partyszene so einiges zu bieten. Und zusätzlich ist der darauffolgende Tag ein Feiertag. Somit steht einem ausgelassenen Abend nichts mehr im Wege. Es gibt beispielsweise eine Halloween Party im SI Centrum oder im Lemon. Auf vielen Events ist ein Kostüm Voraussetzung und so können Sie sich bei Ihrer Verkleidung etwas Gruseliges einfallen lassen.

Die entspannte Variante: Halloween zuhause

Sie mögen es lieber entspannt und verzichten auf eine Halloween-Party? Dann können Sie den Abend auch ganz bequem auf der heimischen Couch verbringen. Aber auch hier möchte für das passende Programm gesorgt sein. Wie wäre es mit einem Filme- oder Serienabend? Diesen können Sie gemeinsam mit Ihren Freunden oder der Familie verbringen und passend zu Halloween das Programm wählen. Mittlerweile gibt es eine breite Auswahl an gruseligen Halloween Filmen, die Sie ebenfalls in Stimmung versetzen können.

Mit Mord und Totschlag, Hexen und Zombies, ist Game of Thrones auch zu Halloween eine passende Wahl, wenn Sie lieber auf Serien setzen. Eine gute Mischung aus Spannung und Fantasiewelt, in einer komplexen Welt, die sich durch diese Grafiken von ExpressVPN detaillierter kennenlernen lässt. Begeben Sie sich auf diese Reise ins Mittelalter oder lassen Sie sich von den Charakteren für Ihr nächstes Halloween Kostüm inspirieren.

Halloween für Kinder: das bietet Stuttgart

Nicht nur in Bezug auf Partys hat Stuttgart an Halloween einiges zu bieten. Auch für die Kinder ist für Programm gesorgt. Nachmittags gibt es beispielsweise ein Halloween-Special mit Kids-Autor Jens Baumeister, das Sie gemeinsam mit Ihrer Familie besuchen können. In Backnang findet das Halloween Spiele-Café statt und so haben die Kleinen ein abwechslungsreiches Programm. Am Abend können Sie noch gemeinsam von Haus zu Haus ziehen und nach Süßem oder Saurem fragen. Das zeigt wiederum, dass Stuttgart für Klein und Groß etwas Passendes zu bieten hat.

Egal, ob tagsüber oder bis spät in die Nacht hinein – hier finden Sie in jedem Fall das richtige Programm, um dieses Halloween garantiert unvergesslich zu gestalten.

Wie verbringen Sie Halloween?