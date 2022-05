Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung in Lokal verletzt

Am Sonntag kam es gegen 12 Uhr in einem Lokal in der Kurzen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen drei bisher unbekannte Männer mehrfach auf einen 48-Jährigen ein und flüchteten anschließend.

Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Geschädigte beschrieb die Männer wie folgt: 1. Person: ca. 40 Jahre alt, Glatze, trug ein helles Shirt und blaue Jeans. 2. Person: graue Haare, trug einen dunklen Pullover und verwaschene Jeans. 3. Person: 25 bis 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, trug ein dunkles Shirt. Laut dem Geschädigten soll es sich bei den drei Männern um albanische Staatsangehörige handeln. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.